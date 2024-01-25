Циципас и Кириос выложили совместное фото

и выложили общий пост.

«Скоро все может удачно сложиться для команды Греции 👀👑😤🇬🇷», – написал Кириос.

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Ранее у Циципаса и Кириоса произошел конфликт. Циципас критиковал поведение Кириоса в их матче на «Уимблдоне»-2022. Говоря об отношениях с австралийцем в первом сезоне сериала Break Point, он сказал, что у Кириоса «необразованный подход к теннису» и сравнил его с баскетболистом. За это грека обвинили в расизме, он извинился и пообещал более внимательно относиться к тому, что говорит..

Цирк Кириоса и Циципаса: ругань, споры о дисквалификации, удары в тело и обвинения в буллинге. А еще – отличный теннис

Кириос + Циципас = 👍. Их броманс – лучшее, что было в теннисе во время американской серии в 2019 году

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