Циципас и Кириос выложили совместное фото

Теги фото WTA Танаси Коккинакис Ник Кириос Стефанос Циципас Теннис

Стефанос Циципас и Ник Кириос выложили общий пост.

«Скоро все может удачно сложиться для команды Греции 👀👑😤🇬🇷», – написал Кириос.

Также на фото Танаси Коккинакис.

Ранее у Циципаса и Кириоса произошел конфликт. Циципас критиковал поведение Кириоса в их матче на «Уимблдоне»-2022. Говоря об отношениях с австралийцем в первом сезоне сериала Break Point, он сказал, что у Кириоса «необразованный подход к теннису» и сравнил его с баскетболистом. За это грека обвинили в расизме, он извинился и пообещал более внимательно относиться к тому, что говорит..

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7 комментариев
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Ну и заголовок, Бадоса напряглась
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клиенты Папы Джоко)
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Ответ Менн
Грека обвинили в расизме за то, что он назвал необразованным другого грека. Как у них все запущено....
Кириос не чистокровный грек, можно догадаться по оттенку кожи) а вообще жертвами расизма тут посчитали наверное баскетболистов, которых он косвенно назвал необразованными.
(Я сам против антирасистской истерии)
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Грека обвинили в расизме за то, что он назвал необразованным другого грека. Как у них все запущено....
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Собрались как-то русский грек, греческий австралиец и малазийско-греческий австралиец...
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Гей-бар литералли
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