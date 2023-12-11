ATP признала два матча Джоковича с Алькарасом лучшими в сезоне-2023
Официальный сайт ATP опубликовал рейтинги лучших матчей завершившегося сезона.
На турнирах ATP пятерка лучших матчей выглядит так:
5. Даниил Медведев – Александр Зверев – 6:7(5), 7:6(5), 7:5 – в 1/8 финала в Индиан-Уэллс.
4. Новак Джокович – Себастьян Корда – 6:7(8), 7:6(3), 6:4 – в финале в Аделаиде.
3. Янник Синнер – Карлос Алькарас – 6:7(4), 6:4, 6:2 – в полуфинале в Майами.
2. Янник Синнер – Новак Джокович – 7:5, 6:7(5), 7:6(2) – на групповом этапе итогового турнира ATP.
1. Новак Джокович – Карлос Алькарас – 5:7, 7:6(7), 7:6(4) – в финале в Цинциннати.
На «Больших шлемах» топ-5 такой:
5. Стефанос Циципас – Доминик Тим – 3:6, 7:6(1), 6:2, 6:7(5), 7:6(10-8) – в первом круге «Уимблдона».
4. Александр Зверев – Янник Синнер – 6:4, 3:6, 6:2, 4:6, 6:3 – в 1/8 финала US Open.
3. Андрей Рублев – Хольгер Руне – 6:3, 3:6, 6:3, 4:6, 7:6(11-9) – в 1/8 финала Australian Open.
2. Энди Маррей – Маттео Берреттини – 6:3, 6:3, 4:6, 6:7(7), 7:6(10-6) – в первом круге Australian Open.
1. Карлос Алькарас – Новак Джокович – 1:6, 7:6(6), 6:1, 3:6, 6:4 – в финале «Уимблдона».
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Из тех матчей, что я смотрел, вопросы у меня тут вызывает только матч Рублёва с Руне: ну да, пять сетов, валидольный тай брейк, но так-то - что там, какой-то умопомрачительный теннис что ли был на протяжении матча? Чёт не помню я такого.