ATP признала два матча Джоковича с Алькарасом лучшими в сезоне-2023

Официальный сайт ATP опубликовал рейтинги лучших матчей завершившегося сезона.

На турнирах ATP пятерка лучших матчей выглядит так:

5. – Александр Зверев – 6:7(5), 7:6(5), 7:5 – в 1/8 финала в Индиан-Уэллс.

4. Новак Джокович – – 6:7(8), 7:6(3), 6:4 – в финале в Аделаиде.

3. – – 6:7(4), 6:4, 6:2 – в полуфинале в Майами.

2. Янник Синнер – Новак Джокович – 7:5, 6:7(5), 7:6(2) – на групповом этапе итогового турнира .

1. – Карлос Алькарас – 5:7, 7:6(7), 7:6(4) – в финале в Цинциннати.

На «Больших шлемах» топ-5 такой:

5. – – 3:6, 7:6(1), 6:2, 6:7(5), 7:6(10-8) – в первом круге «Уимблдона».

4. – Янник Синнер – 6:4, 3:6, 6:2, 4:6, 6:3 – в 1/8 финала .

3. – – 6:3, 3:6, 6:3, 4:6, 7:6(11-9) – в 1/8 финала .

2. – – 6:3, 6:3, 4:6, 6:7(7), 7:6(10-6) – в первом круге Australian Open.

1. Карлос Алькарас – Новак Джокович – 1:6, 7:6(6), 6:1, 3:6, 6:4 – в финале « ».

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