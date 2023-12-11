ATP признала два матча Джоковича с Алькарасом лучшими в сезоне-2023

Теги Новак Джокович Энди Маррей Australian Open US Open Уимблдон ATP Доминик Тим Александр Зверев Андрей Рублев Даниил Медведев Стефанос Циципас Маттео Берреттини Себастьян Корда Карлос Алькарас Янник Синнер Хольгер Руне Теннис

Официальный сайт ATP опубликовал рейтинги лучших матчей завершившегося сезона.

На турнирах ATP пятерка лучших матчей выглядит так:

5. Даниил Медведев – Александр Зверев – 6:7(5), 7:6(5), 7:5 – в 1/8 финала в Индиан-Уэллс.

4. Новак Джокович – Себастьян Корда – 6:7(8), 7:6(3), 6:4 – в финале в Аделаиде.

3. Янник СиннерКарлос Алькарас – 6:7(4), 6:4, 6:2 – в полуфинале в Майами.

2. Янник Синнер – Новак Джокович – 7:5, 6:7(5), 7:6(2) – на групповом этапе итогового турнира ATP.

1. Новак Джокович – Карлос Алькарас – 5:7, 7:6(7), 7:6(4) – в финале в Цинциннати.

На «Больших шлемах» топ-5 такой:

5. Стефанос ЦиципасДоминик Тим – 3:6, 7:6(1), 6:2, 6:7(5), 7:6(10-8) – в первом круге «Уимблдона».

4. Александр Зверев – Янник Синнер – 6:4, 3:6, 6:2, 4:6, 6:3 – в 1/8 финала US Open.

3. Андрей РублевХольгер Руне – 6:3, 3:6, 6:3, 4:6, 7:6(11-9) – в 1/8 финала Australian Open.

2. Энди МаррейМаттео Берреттини – 6:3, 6:3, 4:6, 6:7(7), 7:6(10-6) – в первом круге Australian Open.

1. Карлос Алькарас – Новак Джокович – 1:6, 7:6(6), 6:1, 3:6, 6:4 – в финале «Уимблдона».

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3 комментария
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В целом, наверное, закономерный выбор.

Из тех матчей, что я смотрел, вопросы у меня тут вызывает только матч Рублёва с Руне: ну да, пять сетов, валидольный тай брейк, но так-то - что там, какой-то умопомрачительный теннис что ли был на протяжении матча? Чёт не помню я такого.
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Император все еще дает зрелище.
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Удивительно, что матч Энди и Коккинакиса в топ-5 не вошел
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