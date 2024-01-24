Карлос Алькарас: «Мне жаль, что сегодня я показал такой уровень»
Карлос Алькарас прокомментировал поражение в четвертьфинале Australian Open.
Испанец уступил Александру Звереву со счетом 1:6, 3:6, 7:6(2), 6:4.
– Проигрывая 2:0 по сетам вы смогли показать потрясающий теннис, сделали брейк и выиграли тай-брейк. Но потом Зверев вновь переломил игру и взял 4-й сет. Что происходило в голове, когда вы смогли сделать камбэк, но потом уровень игры снова упал?
– Я доволен концовкой третьего сета, я играл в отличный теннис. Но в начале четвертого мне не удалось удержаться на том же уровне. Мне жаль, но в любом случае я нашел способ сделать брейк и остаться в матче. Я думаю, у меня были шансы в четвертом сете при счете 4:3, но я ими не воспользовался.
Я считаю, что хорошо тогда играл. Очевидно, это не лучший мой теннис, но тем не менее хороший. Я не использовал все возможности. У меня был очень неровный уровень. Не было хорошей подачи, а он очень хорошо возвращал. Было тяжело выдержать то, как он на меня давил в каждом розыгрыше на моей подаче.
Как есть. Мне надо улучшаться, работать, и посмотрим, к чему это приведет. Мне жаль, что сегодня я показал такой уровень.
Для меня это был хороший турнир, я вышел в четвертьфинал, играл в хороший теннис. Как я уже сказал, это потому, что я играл на очень высоком уровне, у меня был уверенный теннис в прошлом круге. Я хорошо подавал, но сегодня не удалось показать тот же уровень.
В целом я покидаю турнир довольным. Забудем про сегодняшний уровень. Но если смотреть в общем, то я провел достаточно хороший турнир. У меня были отличные матчи. И очевидно, что четвертьфинал «Большого шлема» – это хороший результат. Это не то, что я бы хотел, но это неплохо. Четвертьфинал – это хороший результат.
Но с тем уровнем, с которым я играл в прошлых матчах, с той уверенностью, с моим теннисом, обидно, что я так начал четвертьфинал именно так и закончил его так же. Но это теннис.
Зверев вдруг выбил Алькараса с Australian Open. Как?
А во встречах с топами, его самого надламывает, что его теннис не оказывает молниеносного разрушаещего эффекта на соперников. Они сами стараются давить и агрессией и темпом. Вот тогда он и не знает, что делать.
Проблема Алькараса на данный момент, что есть талант и мастерство, а н теннисного интеллекта своего ещё пока не наработал
Вот поэтому Даню я люблю, честно может сказать, соперник играл отлично, похвалить Хуркача за его подачи и вращение к примеру.
И тем не менее, 1/4 ТБШ для его возраста, это очень даже неплохой результат. Рано судить об уровне игрока по 1,5 Шлемам, на которых ему сильно повезло. Особенно на ЮСО.
Да ещё играл здесь в отсутствие ХКФ, а без тренера из нынешней молодёжи мало кто умеет играть.
У Карася очень грамотная команда, и они сделают выводы. Прошлогодний Уим это продемонстрировал более чем наглядно.
Тем любопытнее будет понаблюдать за этой рыбкой.
кактотак))))
Тот же матч со Зверевым на Рг был в похожем стиле.