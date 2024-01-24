Карлос Алькарас: «Мне жаль, что сегодня я показал такой уровень»

Теги Australian Open ATP Александр Зверев Карлос Алькарас Теннис

Карлос Алькарас прокомментировал поражение в четвертьфинале Australian Open.

Испанец уступил Александру Звереву со счетом 1:6, 3:6, 7:6(2), 6:4.

– Проигрывая 2:0 по сетам вы смогли показать потрясающий теннис, сделали брейк и выиграли тай-брейк. Но потом Зверев вновь переломил игру и взял 4-й сет. Что происходило в голове, когда вы смогли сделать камбэк, но потом уровень игры снова упал?

– Я доволен концовкой третьего сета, я играл в отличный теннис. Но в начале четвертого мне не удалось удержаться на том же уровне. Мне жаль, но в любом случае я нашел способ сделать брейк и остаться в матче. Я думаю, у меня были шансы в четвертом сете при счете 4:3, но я ими не воспользовался.

Я считаю, что хорошо тогда играл. Очевидно, это не лучший мой теннис, но тем не менее хороший. Я не использовал все возможности. У меня был очень неровный уровень. Не было хорошей подачи, а он очень хорошо возвращал. Было тяжело выдержать то, как он на меня давил в каждом розыгрыше на моей подаче.

Как есть. Мне надо улучшаться, работать, и посмотрим, к чему это приведет. Мне жаль, что сегодня я показал такой уровень.

Для меня это был хороший турнир, я вышел в четвертьфинал, играл в хороший теннис. Как я уже сказал, это потому, что я играл на очень высоком уровне, у меня был уверенный теннис в прошлом круге. Я хорошо подавал, но сегодня не удалось показать тот же уровень.

В целом я покидаю турнир довольным. Забудем про сегодняшний уровень. Но если смотреть в общем, то я провел достаточно хороший турнир. У меня были отличные матчи. И очевидно, что четвертьфинал «Большого шлема» – это хороший результат. Это не то, что я бы хотел, но это неплохо. Четвертьфинал – это хороший результат.

Но с тем уровнем, с которым я играл в прошлых матчах, с той уверенностью, с моим теннисом, обидно, что я так начал четвертьфинал именно так и закончил его так же. Но это теннис.

Зверев вдруг выбил Алькараса с Australian Open. Как? 

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31 комментарий
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Ответ Антон Тимофеев
Всё у тебя будет, Карлос. До 21 взять 2 Шлема очень круто. Медведеву -почти 28 и только 1. Так что не надо жаловаться. Тут немного пижонство подвело. Молодой еще пацан, иногда хочет красиво победить))) Ничего, с годами заматереет...
Да не было никакого пижонства. Играл как мог в конкретный день. Зверев был сильнее. О чем тут еще говорить.
+17
0
+17
Зачем бедного ребёнка заставляют говорить на английском, на котором он не способен связать двух слов? Ну вот зачем.
+17
-5
+12
Проблема в том, что он в матчах с сеоедняками его супеиагрессивный теннис ломает соперников. И тогда у Карлоса работают и все эти укороченные, свечи и остальные украшательства.
А во встречах с топами, его самого надламывает, что его теннис не оказывает молниеносного разрушаещего эффекта на соперников. Они сами стараются давить и агрессией и темпом. Вот тогда он и не знает, что делать.
+14
-4
+10
Значит, перевожу: сетка была удачная и мне пришлось в одиночку закрывать эфирное время, а сегодня попался теннисист на другой половине корта и пришлось играть в теннисный матч. Мне очень-очень жаль, я сильно извиняюсь, меня так мама с папой учили)
+7
-1
+6
Ответ justbored
Зачем бедного ребёнка заставляют говорить на английском, на котором он не способен связать двух слов? Ну вот зачем.
Рублёв отвечая на вопросы, английский подтянул)) привыкаешь к речи и вопросы то похожие от турнира к турниру
+6
0
+6
Это хороший теннис? Хороший результат? Я просто с трех раз не уловил...
+4
0
+4
Ответ Лёля Иванова
Сказать, Александр отлично играл и смял меня в первых двух сетах ему его эго не позволяет??? Вот поэтому Даню я люблю, честно может сказать, соперник играл отлично, похвалить Хуркача за его подачи и вращение к примеру.
"Было тяжело выдержать то, как он на меня давил в каждом розыгрыше на моей подаче.". Хейтеры Алькараса как обычно тактично не замечают то, что не хотят видеть.
+5
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+4
Ответ sedric
Да не было никакого пижонства. Играл как мог в конкретный день. Зверев был сильнее. О чем тут еще говорить.
Значительно сильнее в первых.двух сетах
+3
0
+3
Целый день на теннисной ветке сидел, потом зашел на НБАшную ветку, почитал новости. Вот теперь думаю, может Карлос фанат Милуоки Бакс и прифигел с того, что там происходит. Поэтому и сыграл так плохо)
+3
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+2
Ответ DakaR
я я я я.... а где о сопернике слова, оценка его игры?
Алькарас сказал, что Зверев может победить Джоковича и много что еще.
+1
0
+1
Ответ Лёля Иванова
Я к тому, что никогда не слышала от испанца хороших слов об игре соперника, которому он проиграл.. всегда я плохо играл, то есть как бы соперник не при чём, что он плохо играл. Саша смял его своей подачей и агрессивными ударами в углы корта, молчу про отличные бэкхенды. Играл плохо он не просто так
Он сказал про игру Кисы, просто здесь этот кусок не напечатан. я зато видела на другом ресурсе. прессухи длятся минут по 10-15, а здесь лишь ответ на 1 вопрос.
+2
-1
+1
Ответ Лёля Иванова
Сказать, Александр отлично играл и смял меня в первых двух сетах ему его эго не позволяет??? Вот поэтому Даню я люблю, честно может сказать, соперник играл отлично, похвалить Хуркача за его подачи и вращение к примеру.
Да он реально играл плохо
+1
0
+1
Ответ Burak Orel
Ну да конечно, столько аналитики высосано из одного поражения, как будто у него так всегда и забыли как он взял два шлема попутно вынося топов)
Он выносит топов под постоянный коучинг ХКФ, который на протяжении всей игры подсказывает, куда подачу направить, под какую руку бить.
Проблема Алькараса на данный момент, что есть талант и мастерство, а н теннисного интеллекта своего ещё пока не наработал
+2
-1
+1
Ответ sedric
Да это не пижонство. Это скорее боязнь сильно пробить и опять заанфорсить. Он очень часто так не рискуя заанфорситься пытался дропшотить. Но и это не проходило. Точно так же можно Медведева в пижонстве обвинить, когда он против Надаля в 22 миллиарды дропов кидал.
С его стороны именно пижонство. он владеет любым ударом, а выбирал типа "самый красивый" и садился в лужу.
+1
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+1
Жаль что так Карлос 😔. Но это спорт. У тебя еще все впереди. Готовься ✊.
+1
0
+1
Сказать, Александр отлично играл и смял меня в первых двух сетах ему его эго не позволяет???
Вот поэтому Даню я люблю, честно может сказать, соперник играл отлично, похвалить Хуркача за его подачи и вращение к примеру.
+9
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Лёгкая сетка сыграла дурную службу Карасю. Команда ли нашаманила, или оно само так получилось - не столь важно.
И тем не менее, 1/4 ТБШ для его возраста, это очень даже неплохой результат. Рано судить об уровне игрока по 1,5 Шлемам, на которых ему сильно повезло. Особенно на ЮСО.
Да ещё играл здесь в отсутствие ХКФ, а без тренера из нынешней молодёжи мало кто умеет играть.
У Карася очень грамотная команда, и они сделают выводы. Прошлогодний Уим это продемонстрировал более чем наглядно.
Тем любопытнее будет понаблюдать за этой рыбкой.
кактотак))))
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Ответ Sincere
Пижонством Карлос просрал несколько ключевых очков: например, в конце 4 сета был близок к скрытому сетболу - и сделал идиотский укорот. а вообще он уже который раз сливает матч на тбш по причине того, что первые 2 сета играет отвратительно, а потом становится уже слишком поздно и даже до 5 сета не может дойти. Тот же матч со Зверевым на Рг был в похожем стиле.
Да это не пижонство. Это скорее боязнь сильно пробить и опять заанфорсить. Он очень часто так не рискуя заанфорситься пытался дропшотить. Но и это не проходило. Точно так же можно Медведева в пижонстве обвинить, когда он против Надаля в 22 миллиарды дропов кидал.
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Ответ sedric
Да не было никакого пижонства. Играл как мог в конкретный день. Зверев был сильнее. О чем тут еще говорить.
Пижонством Карлос просрал несколько ключевых очков: например, в конце 4 сета был близок к скрытому сетболу - и сделал идиотский укорот. а вообще он уже который раз сливает матч на тбш по причине того, что первые 2 сета играет отвратительно, а потом становится уже слишком поздно и даже до 5 сета не может дойти.
Тот же матч со Зверевым на Рг был в похожем стиле.
+1
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0
Ответ Sincere
С его стороны именно пижонство. он владеет любым ударом, а выбирал типа "самый красивый" и садился в лужу.
Ну опять же таки, это можно классифицировать по разному. То что он выбрал именно дропшот не означает, что он хотел спижонить. Я вообще не думаю, что кто-то в такие моменты будет думать о том, как же красивее сыграть. Это скорее говорит о том, что выбирая все варианты Алькарас думал, что дропшот станет самым эффективным или самым надежным. И сел в лужу, да. Но из-за неправильно выбранного варианта.
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Саша сегодня отлично играл и заслуженно выиграл!Он очень мало ошибался и хорошо давил на подачу Карлитоса!))👌Но думаю что Даня у его выиграет.
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Ответ Лёля Иванова
Рублёв отвечая на вопросы, английский подтянул)) привыкаешь к речи и вопросы то похожие от турнира к турниру
Ну поэтому у большинства игроков зубовный скрежет, состоящий из самых вопиющих клише.
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Ответ hh88_88
Это хороший теннис? Хороший результат? Я просто с трех раз не уловил...
И такой уровень))
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я правильно понимаю, что даже Лукаш Кляйн победил бы сегодня Алькараса?
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это какие-то провалы в концентрации наверно...
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Ответ DakaR
я я я я.... а где о сопернике слова, оценка его игры?
Вот я об этом тоже написала))) чем-то Швентак напоминает, та тоже всегда о себе
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