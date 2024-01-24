Карлос Алькарас: «Мне жаль, что сегодня я показал такой уровень»

Карлос Алькарас прокомментировал поражение в четвертьфинале Australian Open.

Испанец уступил Александру Звереву со счетом 1:6, 3:6, 7:6(2), 6:4.

– Проигрывая 2:0 по сетам вы смогли показать потрясающий теннис, сделали брейк и выиграли тай-брейк. Но потом Зверев вновь переломил игру и взял 4-й сет. Что происходило в голове, когда вы смогли сделать камбэк, но потом уровень игры снова упал?

– Я доволен концовкой третьего сета, я играл в отличный теннис. Но в начале четвертого мне не удалось удержаться на том же уровне. Мне жаль, но в любом случае я нашел способ сделать брейк и остаться в матче. Я думаю, у меня были шансы в четвертом сете при счете 4:3, но я ими не воспользовался.

Я считаю, что хорошо тогда играл. Очевидно, это не лучший мой теннис, но тем не менее хороший. Я не использовал все возможности. У меня был очень неровный уровень. Не было хорошей подачи, а он очень хорошо возвращал. Было тяжело выдержать то, как он на меня давил в каждом розыгрыше на моей подаче.

Как есть. Мне надо улучшаться, работать, и посмотрим, к чему это приведет. Мне жаль, что сегодня я показал такой уровень.

Для меня это был хороший турнир, я вышел в четвертьфинал, играл в хороший теннис. Как я уже сказал, это потому, что я играл на очень высоком уровне, у меня был уверенный теннис в прошлом круге. Я хорошо подавал, но сегодня не удалось показать тот же уровень.

В целом я покидаю турнир довольным. Забудем про сегодняшний уровень. Но если смотреть в общем, то я провел достаточно хороший турнир. У меня были отличные матчи. И очевидно, что четвертьфинал «Большого шлема» – это хороший результат. Это не то, что я бы хотел, но это неплохо. Четвертьфинал – это хороший результат.

Но с тем уровнем, с которым я играл в прошлых матчах, с той уверенностью, с моим теннисом, обидно, что я так начал четвертьфинал именно так и закончил его так же. Но это теннис.



Зверев вдруг выбил Алькараса с Australian Open. Как?