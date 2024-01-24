Зверев о состоянии после 1/4 Australian Open: «У меня много крови под ногтями, это довольно болезненно»

Теги Australian Open ATP Александр Зверев Карлос Алькарас Теннис

Александр Зверев прокомментировал победу над Карлосом Алькарасом.

В четвертьфинале Australian Open он выиграл – 6:1, 6:3, 6:7(2), 6:4. В третьем сете немец вел 5:2.

«Я играл с одним из лучших в мире – последние два года он постоянно был либо первым, либо вторым, взял два «Больших шлема». Когда ведешь 6:1, 6:3, 5:2, то начинаешь думать – мы же все люди. Когда ты так близок к победе, появляются мысли, и это не всегда помогает.

Но в четвертом сете я хорошо поборолся, не отпустил его и смог завершить матч».

Также Зверев рассказал о мозолях, из-за которых брал медицинский перерыв после третьего сета.

«Чувствую себя нормально (смеется).

У меня много крови под ногтями, это довольно болезненно. Я ее выкачиваю перед каждым матчем, но когда много бегаешь, мозоли возвращаются. Нужно было поменять повязку.

Но лучше, чтобы у меня что-то болело, но я был в полуфинале, чем если бы я сейчас сидел дома».

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16 комментариев
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Алькарас: "Никогда в жизни он так не играл!"
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Ответ DMITRIYSAR
Это же отсылка к великому Бублику?
К Медведеву! Это классика, это знать надо!
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Забавно всё таки работает журналистика. Курье чуть ли не заставил Зверева рассказать про состояние, хотя Зверев не хотел углубляться.
А подано так, как будто первым делом про это и сказал, постелив соломку перед полуфиналом...(
+9
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+9
Ответ Николай Бойко
Алькарас: "Никогда в жизни он так не играл!"
Алькарас: "Меня #######, #####, в карьеру возвращать всех этих, #####, диабетиков, #####!"
+7
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+7
Ответ DMITRIYSAR
Это же отсылка к великому Бублику?
«Никогда в жизни он так не играл!»: Медведев выругался после поражения на Олимпийских играх
Российский теннисист Даниил Медведев эмоционально отреагировал на поражение от испанца Пабло Карреньо-Бусты в четвертьфинале Олимпиады в Токио.
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Задрал Карлитоса когтями..
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Беготня с торможениями и вперед, и вдоль линии - неприятно. "Такова се-ля-ви".
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Вот чего стоит первая победа над игроком топ-5
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Это кровь Карася
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Думаю ХКФ что-то знает. (Но не скажет)
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Ответ Lnc
«Никогда в жизни он так не играл!»: Медведев выругался после поражения на Олимпийских играх Российский теннисист Даниил Медведев эмоционально отреагировал на поражение от испанца Пабло Карреньо-Бусты в четвертьфинале Олимпиады в Токио.
Это было во время матча. Даня кричал своей команде))
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Ответ Lnc
«Никогда в жизни он так не играл!»: Медведев выругался после поражения на Олимпийских играх Российский теннисист Даниил Медведев эмоционально отреагировал на поражение от испанца Пабло Карреньо-Бусты в четвертьфинале Олимпиады в Токио.
После чего в следующей их встрече, через месяц, на Мастерсе в Цинцинатти-21 в четвертьфинале турнира, хлопнул ПКБ образцово показательно 6-1 6-1)) И не говорите мне, что это была не месть)) Один чф проиграл, другой чф выиграл...
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Ответ Nikolay Stavrogin
Забавно всё таки работает журналистика. Курье чуть ли не заставил Зверева рассказать про состояние, хотя Зверев не хотел углубляться. А подано так, как будто первым делом про это и сказал, постелив соломку перед полуфиналом...(
А какой смысл Ниткину стелись соломку Звереву перед матчем с Медведевым?
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Ответ sedric
А какой смысл Ниткину стелись соломку Звереву перед матчем с Медведевым?
Заголовок кликбейтный, да содержание.
Между первым и вторым ответом были довольно длительные уговоры Курье рассказать подробнее о состоянии, сначала Зверь сказал что всё нормально и прекрасно себя чувствует.
Немного искажает картину, не люблю такое
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Ответ Nikolay Stavrogin
Заголовок кликбейтный, да содержание. Между первым и вторым ответом были довольно длительные уговоры Курье рассказать подробнее о состоянии, сначала Зверь сказал что всё нормально и прекрасно себя чувствует. Немного искажает картину, не люблю такое
Ну это спортс, чему тут удивляться. Да и в целом уровень теннисной журналистики в постсовке. Я на днях в вк на какую-то теннисную группу наткнулся с большим кол-вом подписчиков, трансляции, статьи, видео с обзорами игрового дня. И вот в обзоре 4 круга слышу: Алькарас набрал такую форму, что непонятно кто может его остановить. А я то матч видел, и видел, что у него с бх дыра. Вот и думаю, что-то тут не то)
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