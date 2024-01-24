Зверев о состоянии после 1/4 Australian Open: «У меня много крови под ногтями, это довольно болезненно»

Александр Зверев прокомментировал победу над Карлосом Алькарасом.

В четвертьфинале Australian Open он выиграл – 6:1, 6:3, 6:7(2), 6:4. В третьем сете немец вел 5:2.

«Я играл с одним из лучших в мире – последние два года он постоянно был либо первым, либо вторым, взял два «Больших шлема». Когда ведешь 6:1, 6:3, 5:2, то начинаешь думать – мы же все люди. Когда ты так близок к победе, появляются мысли, и это не всегда помогает.

Но в четвертом сете я хорошо поборолся, не отпустил его и смог завершить матч».

Также Зверев рассказал о мозолях, из-за которых брал медицинский перерыв после третьего сета.

«Чувствую себя нормально (смеется).

У меня много крови под ногтями, это довольно болезненно. Я ее выкачиваю перед каждым матчем, но когда много бегаешь, мозоли возвращаются. Нужно было поменять повязку.

Но лучше, чтобы у меня что-то болело, но я был в полуфинале, чем если бы я сейчас сидел дома».

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