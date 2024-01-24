Циньвэнь Чжэн впервые вышла в полуфинал ТБШ и дебютирует в топ-10

15-я ракетка мира Циньвэнь Чжэн на Australian Open обыграла Анну Калинскую – 6:7(2), 6:3, 6:1.

21-летняя китаянка впервые в карьере вышла в полуфинал турнира «Большого шлема». Она девятый раз выступает в основной сетке. За счет этого результата она дебютирует в топ-10.

Дальше она встретится с другой дебютанткой стадии – Даяной Ястремской.

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