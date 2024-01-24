Циньвэнь Чжэн впервые вышла в полуфинал ТБШ и дебютирует в топ-10

Теги Australian Open WTA Анна Калинская Циньвэнь Чжэн Теннис

15-я ракетка мира Циньвэнь Чжэн на Australian Open обыграла Анну Калинскую – 6:7(2), 6:3, 6:1.

21-летняя китаянка впервые в карьере вышла в полуфинал турнира «Большого шлема». Она девятый раз выступает в основной сетке. За счет этого результата она дебютирует в топ-10.

Дальше она встретится с другой дебютанткой стадии – Даяной Ястремской.

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8 комментариев
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Заслуженно, уж куда более достойна в 10-ке быть, чем Саккари
+14
-1
+13
Молодец! Наконец-то есть смена у Ли На 👏

Аня умничка, но сегодня начиная со второго сета уровень сильно просел

Поболеем в 1/2 за Арину и Чжэн
+9
-1
+8
Арина чемпик короч
+3
-1
+2
Прекрасный женский тур)
+3
-1
+2
Топ 10 за один полуфинал?
+1
0
+1
Красотка
+1
-1
0
Мощная. Но ошибок очень много
+1
-1
0
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