Марта Костюк: «Моя главная и единственная цель – выиграть «Большой шлем»

Теги Australian Open WTA Марта Костюк Теннис

Марта Костюк рассказала, изменил ли Australian Open ее цели на сезон.

В Мельбурне украинка впервые вышла в четвертьфинал турнира «Большого шлема».

«Цели не изменились. Просто у меня появилось более четкое понимание.

Я никогда не ставлю рейтинговые цели – в этом нет смысла. Это просто цифра.

Но я все еще хочу выиграть «Большой шлем». Это моя главная цель. К этому я стремлюсь. Это моя главная и единственная цель – выиграть «Большой шлем».

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3 комментария
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Выигралка не выросла
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Этот ЧФ так и останется единственным в карьере, лол🤣
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Можете, пожалуйста, территориальную принадлежность игрока прекратить указывать, какая разница с Украины она или Киргизстана. Флаги поубирать с профилей игроков. Добавляешь одно название страны и красивая девочка Марта превращается в объект острополитических дискуссий. Решать своя Марта или не своя стоит опираясь на её игровые данные и желание поваляться с ней в кровати.
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