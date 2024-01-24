Марта Костюк: «Моя главная и единственная цель – выиграть «Большой шлем»

Марта Костюк рассказала, изменил ли Australian Open ее цели на сезон.

В Мельбурне украинка впервые вышла в четвертьфинал турнира «Большого шлема».

«Цели не изменились. Просто у меня появилось более четкое понимание.

Я никогда не ставлю рейтинговые цели – в этом нет смысла. Это просто цифра.

Но я все еще хочу выиграть «Большой шлем». Это моя главная цель. К этому я стремлюсь. Это моя главная и единственная цель – выиграть «Большой шлем».

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