Марта Костюк: «Моя главная и единственная цель – выиграть «Большой шлем»
Марта Костюк рассказала, изменил ли Australian Open ее цели на сезон.
В Мельбурне украинка впервые вышла в четвертьфинал турнира «Большого шлема».
«Цели не изменились. Просто у меня появилось более четкое понимание.
Я никогда не ставлю рейтинговые цели – в этом нет смысла. Это просто цифра.
Но я все еще хочу выиграть «Большой шлем». Это моя главная цель. К этому я стремлюсь. Это моя главная и единственная цель – выиграть «Большой шлем».
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