Синнер о том, что доиграл в полвторого ночи: «Понятно, что сейчас уже поздно, но я уверен, что за два дня мое тело восстановится наилучшим образом»

Янник Синнер считает, что позднее окончание матча не помешает подготовке к 1/2.

Они с Андреем Рублевым начали четвертьфинал Australian Open в 22:45 по местному времени и играли 2 часа 39 минут.

– У вас впереди два дня отдыха, но не повлияет ли столь позднее окончание матча на вашу подготовку к полуфиналу?

– Нет. Понятно, что сейчас уже поздно, пора спать. Но завтра ближе к концу дня я потренируюсь полчаса, 45 минут, просто чтобы не терять чувство мяча. А потом постараюсь максимально выспаться, восстановиться. Вот и все.

Я уверен, что мое тело восстановится наилучшим образом. Я на это надеюсь.

– При счете 5:1 на тай-брейке многие думали: «Боже, как же поздно закончится матч. Часа в три – в четыре». Был момент, когда вы тоже этого опасались, или просто думали, что надо дотерпеть и закончить как можно скорее?

– Я играю до тех пор, пока матч не закончен (улыбается).

Ты играешь в четвертьфинале «Большого шлема», и время не имеет особого значения. Я понимал, что если выиграю, то у меня будет два дня отдыха, за которые можно успеть восстановиться, даже если потенциально очень поздно закончишь. Но в такой момент ты не смотришь на часы (улыбается).

Перед выходом на корт я знал, что Европе удобно смотреть в это время, и это, конечно, было важно. Разумеется, ты обращаешь внимание на трибуны, и для такого времени они были хорошо заполнены, но еще ты понимаешь, что многие смотрят по телевизору. И ты чувствуешь поддержку. Это важно.

10 из 10 – статистика поражений Рублева в 1/4 финала «Больших шлемов». На Australian Open проиграл Синнеру