Фриц рассказал, почему ему сложнее играть с Алькарасом, а не Синнером

Тэйлор Фриц выбрал самого тяжелого соперника между Синнером и Алькарасом.

В личных встречах американец уступает Алькарасу 0:2, Синнеру – 1:4.

«Я бы сказал, что для меня Карлос – самый сложный соперник. Но оговорюсь, что в нашем прошлогоднем матче на Кубке Лэйвера он был в такой форме, что ничего нельзя было поделать.

Хотя, конечно, Синнер несколько раз очень уверенно меня обыгрывал, я хотя бы чувствовал, что могу бороться. На Кубке Лэйвера с Карлосом 80-90% матча я чувствовал, что ничего не могу сделать».