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Хачанов обыграл Джоковича на выставочном турнире в Харлингеме

Карен Хачанов обыграл Новака Джоковича на выставочном турнире в Харлингеме.

В другом матче Томас Мартин Этчеверри победил Стефаноса Циципаса – 6:4, 2:6, 10-5.

В официальных встречах Джокович ведет у Хачанова 9:1, а Циципас у Этчеверри – 2:0.

Бублик не попал к Синнеру и Алькарасу, у Соболенко – жесть. Итоги жеребьевки «Уимблдона»

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
logoНовак Джокович
logoКарен Хачанов
logoСтефанос Циципас
logoТомас Мартин Этчеверри
logoATP
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