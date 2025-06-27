Хачанов обыграл Джоковича на выставочном турнире в Харлингеме
Карен Хачанов обыграл Новака Джоковича на выставочном турнире в Харлингеме.
В другом матче Томас Мартин Этчеверри победил Стефаноса Циципаса – 6:4, 2:6, 10-5.
В официальных встречах Джокович ведет у Хачанова 9:1, а Циципас у Этчеверри – 2:0.
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Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
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