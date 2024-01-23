Рублев о поражении от Синнера: «Было очень много шансов, брейк-пойнтов. Просто так сложилось сегодня. В итоге он играл лучше и заслужил победу»

Андрей Рублев прокомментировал поражение от Янника Синнера на Australian Open .

Он проиграл со счетом 4:6, 6:7(5), 3:6 и на тай-брейке упустил преимущество 5:1.

«Я думаю, если вы посмотрите тай-брейк, то там не было ни психологически, ни физически ничего... Были все тяжелые розыгрыши, где он отыграл офигенно. И я тоже играл хорошо, просто в одном моменте не так агрессивно сыграл, в другом, когда побежал, чуть-чуть подвернул ногу и не успел так быстро вернуться.

Но все розыгрыши были длинные, поэтому здесь мало про что можно сказать, что как-то я не так сделал.

В чем Янник хорош? Во всем хорош. Сейчас он один из лучших теннисистов в мире, и он набирает обороты. И у нас получился очень хороший матч. Было очень много шансов, брейк-пойнтов. Просто так сложилось сегодня. В итоге он играл лучше и заслужил победу», – рассказал Рублев корреспонденту Sports.ru Максиму Янчевскому.

10 из 10 – статистика поражений Рублева в 1/4 финала «Больших шлемов». На Australian Open проиграл Синнеру

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