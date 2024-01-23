Рублев о поражении от Синнера: «Было очень много шансов, брейк-пойнтов. Просто так сложилось сегодня. В итоге он играл лучше и заслужил победу»

Теги Australian Open ATP Андрей Рублев Янник Синнер Теннис

Андрей Рублев прокомментировал поражение от Янника Синнера на Australian Open .

Он проиграл со счетом 4:6, 6:7(5), 3:6 и на тай-брейке упустил преимущество 5:1.

«Я думаю, если вы посмотрите тай-брейк, то там не было ни психологически, ни физически ничего... Были все тяжелые розыгрыши, где он отыграл офигенно. И я тоже играл хорошо, просто в одном моменте не так агрессивно сыграл, в другом, когда побежал, чуть-чуть подвернул ногу и не успел так быстро вернуться.

Но все розыгрыши были длинные, поэтому здесь мало про что можно сказать, что как-то я не так сделал.

В чем Янник хорош? Во всем хорош. Сейчас он один из лучших теннисистов в мире, и он набирает обороты. И у нас получился очень хороший матч. Было очень много шансов, брейк-пойнтов. Просто так сложилось сегодня. В итоге он играл лучше и заслужил победу», – рассказал Рублев корреспонденту Sports.ru Максиму Янчевскому.

10 из 10 – статистика поражений Рублева в 1/4 финала «Больших шлемов». На Australian Open проиграл Синнеру

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43 комментария
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Ментальная слабость в ключевые моменты. Полная противоположность Новаче. Да, таков Андрей. Но это наш Андрей Рублёв и открещиваться от него не есть хорошо.
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-6
+26
Ответ Владимир Боргер
Да не было бы шансов, даже если бы тай брейк забрал, то проиграл бы в четырёх а не в трёх. Синнер был быстрее, агрессивнее, точнее и спокойнее. Да пусть немного, но на протяжении всего матча.
Взятый тай всё бы перевернул. У Рублева были бы шансы на итоговую победу около 50 проц.
Синнер ушел бы совершенно в другую стихию, в которой не был ни на этом турнире, ни на других (у него очень мало длительных матчей на ТБШ). Он бы мог не удержать этот уровень. Собственно, мы в этом убедимся в матче с Нолле, где наверняка будет 4-5 сетов. И где наверняка Синнер проиграет.
+14
-1
+13
А мне показалось, что переосторожничал Андрей. Он и так агрессивно обычно играет, но тут надо было еще поагрессивнее. А так если бы второй сет забрал, то там шансы бы были хорошие на успех
+12
0
+12
Не понимаю только комментаторов, которые льют оскорбления что тут, что в соцсетях Андрея. Спорт есть спорт, счет на табло, сам теннисист ничего плохого не сказал, что все так взъелись на него? Вы квартиру на него поставили?
+11
-1
+10
Было, Дрюня!) Работай над менталкой! При 5:1 на тае у Синнера было выражение лица "не отдам".
Такой светлый человек Рублик! Нужно быть немного злее в корте и всё получится!
+7
-2
+5
Когда-нибудь ему повезет с сеткой и он пройдет этот психологический барьер.
+5
0
+5
Андрей, а сколько ты шел к своему первому Мастерсу? Не расстраивайся и работай дальше, всё еще будет👍🏼
+5
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+5
Ответ Россия будет свободной
как ему может повезти, если он будет оставаться 5 номером? в четвертьфинале в любом случае достанется один из четверых объективно сильнейших в мире
Ну Хачанов же как-то играл дважды в полуфиналах? А у Карена статистика с топами вообще аховая, надо чтобы фартануло с сеткой, вот и все.
+4
0
+4
Ответ Верховенский1990
Когда-нибудь ему повезет с сеткой и он пройдет этот психологический барьер.
как ему может повезти, если он будет оставаться 5 номером?
в четвертьфинале в любом случае достанется один из четверых объективно сильнейших в мире
+3
0
+3
Ответ Olya B.
Надеялась, что Андрей все же превосходит Хачанова в мастерстве и это ему поможет. Но нет. По результату выдал то же самое, что и Карен. Но тот отыграл один брейк, и в целом игра была рискованнее и интереснее. Ошиблась.
дело в том что Синя сегодня играл лучше чем в предыдущем матче
+3
-1
+2
Ответ Дмитрий Маховиков
Взятый тай всё бы перевернул. У Рублева были бы шансы на итоговую победу около 50 проц. Синнер ушел бы совершенно в другую стихию, в которой не был ни на этом турнире, ни на других (у него очень мало длительных матчей на ТБШ). Он бы мог не удержать этот уровень. Собственно, мы в этом убедимся в матче с Нолле, где наверняка будет 4-5 сетов. И где наверняка Синнер проиграет.
Сафиуллин на Уме забрал у него 2 сет. Итальянец даже не поморщился.
+2
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+2
Ответ xqystfsf7s
А мне показалось, что переосторожничал Андрей. Он и так агрессивно обычно играет, но тут надо было еще поагрессивнее. А так если бы второй сет забрал, то там шансы бы были хорошие на успех
Да не было бы шансов, даже если бы тай брейк забрал, то проиграл бы в четырёх а не в трёх. Синнер был быстрее, агрессивнее, точнее и спокойнее. Да пусть немного, но на протяжении всего матча.
+5
-3
+2
Ответ Gsp555
Количество брейк-пойнтов не равно количеству шансов против Синнера. Он один из лучших в истории по их отыгрышу.
Когда Синнер успел стать лучшим в истории хоть по чему-либо?
+2
0
+2
Ответ bubareska
Есть аудиоверсии интервью Янчевскому? Хочется послушать
у него в тг канале, гейм сет макс.
правда аудио он выпускает через несколько часов после текстовой на спортсе. тут типа эксклюзив
+2
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Рублев - молодец!
Как мог - так и боролся.
Важно, что он отдал всего себя.
Я в таком матче лажанулся бы еще похлеще - какое у меня есть право его упрекать?
+1
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+1
Ответ Йенс Мустерманн
Рождённый ползать, летать не может. 👆
не обижай Руняшу!
+1
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+1
Играют оба, после 5-1;2, Андрей не то что пассивно играл, а прости ничего не создал.
+1
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+1
Рублев, по факту, ты точно также заслужил победу
+1
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+1
Ответ Радость Ди Мария
Да, будучи сколь угодно добрым и щедрым вне корта, но при выходе из раздевалки нужно включать режим гладиатора - либо ты, либо тебя. Со щитом или на щите етсетера. Многочисленные психологи за немалое бабло не подводят Андрея к этой простой мысли. Может быть злонамеренно доят. Я не знаю. И это целование икон... Лучше в тайгу съездить и на волков с медведями позырить. Стрелять вовсе не обязательно. Просто какую-то волю позаимствовать у матери-природы. Древний кедр обнять.
Дело не только в психологии
Укороченные толком не бьёт, а если и бьёт то ужасно
К сетке не выходит
Резаных тоже можно добавить побольше
В его игре мало разнообразия
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Ответ Helga Kl
Было, Дрюня!) Работай над менталкой! При 5:1 на тае у Синнера было выражение лица "не отдам". Такой светлый человек Рублик! Нужно быть немного злее в корте и всё получится!
Да, будучи сколь угодно добрым и щедрым вне корта, но при выходе из раздевалки нужно включать режим гладиатора - либо ты, либо тебя. Со щитом или на щите етсетера. Многочисленные психологи за немалое бабло не подводят Андрея к этой простой мысли. Может быть злонамеренно доят. Я не знаю. И это целование икон... Лучше в тайгу съездить и на волков с медведями позырить. Стрелять вовсе не обязательно. Просто какую-то волю позаимствовать у матери-природы. Древний кедр обнять.
0
0
0
Ответ Верховенский1990
Ну Хачанов же как-то играл дважды в полуфиналах? А у Карена статистика с топами вообще аховая, надо чтобы фартануло с сеткой, вот и все.
ну это не с сеткой должно повезти, а чтобы кто-то из топ 4 провалился: травмировался, например, или недооценил какого-нибудь малоизвестного условного Казо
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Ответ Россия будет свободной
ну это не с сеткой должно повезти, а чтобы кто-то из топ 4 провалился: травмировался, например, или недооценил какого-нибудь малоизвестного условного Казо
Ну так я и подразумеваю под везением, что еще кто-то из топов провалится, Рублеву всего 26 лет, играть будет еще долго, шансы будут.
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Ответ Ан Кот
дело в том что Синя сегодня играл лучше чем в предыдущем матче
Да, лучше. Брейк-пойнтов у Хачанова было 10.) Но Рублев не пятнадцатый, а пятый. Вот и считала, что есть шанс. Но, как оказалось, его не было.
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Ответ Россия будет свободной
как ему может повезти, если он будет оставаться 5 номером? в четвертьфинале в любом случае достанется один из четверых объективно сильнейших в мире
Топ 4 он пройти на Шлемах не может. Это медицинский факт. Но - в полуфинал скорее всего как нибудь попадет, всегда есть шанс что кто то из топ 4 травмируется или еще как то вылетит.
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Ответ bubareska
Есть аудиоверсии интервью Янчевскому? Хочется послушать
вот только что у него появилось в тг канале аудио интервью
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Ответ xqystfsf7s
А мне показалось, что переосторожничал Андрей. Он и так агрессивно обычно играет, но тут надо было еще поагрессивнее. А так если бы второй сет забрал, то там шансы бы были хорошие на успех
Если бы если бы...
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Ответ Ан Кот
ну ты и ляпнул,Малыш, мяч конечно круглый, но говорить что у Новака мало шансов может только полный дилетант в теннисе
Смысл спорить сейчас. Встретимся в чате послезатра. По игре на этом турнире, у Новака шансов мало, если прибавит то шансов будет больше, но и Синнер прибавит. Победа Янника в четырёх сетах, увидимся послезавтра.
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Ответ Владимир Боргер
Не смысла спорить что бы было. Синнер проигрывал не один раз вторые сеты, но потом дожимал. Посмотрим что будет с Джоковичем, на мой взгляд шансов мало. У Новака.
ну ты и ляпнул,Малыш, мяч конечно круглый, но говорить что у Новака мало шансов может только полный дилетант в теннисе
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Есть аудиоверсии интервью Янчевскому? Хочется послушать
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Ответ bubareska
Есть аудиоверсии интервью Янчевскому? Хочется послушать
У него в тг будет позднее. «Гейм, сет, Макс» называется
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