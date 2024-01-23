Рублев о поражении от Синнера: «Было очень много шансов, брейк-пойнтов. Просто так сложилось сегодня. В итоге он играл лучше и заслужил победу»
Андрей Рублев прокомментировал поражение от Янника Синнера на Australian Open .
Он проиграл со счетом 4:6, 6:7(5), 3:6 и на тай-брейке упустил преимущество 5:1.
«Я думаю, если вы посмотрите тай-брейк, то там не было ни психологически, ни физически ничего... Были все тяжелые розыгрыши, где он отыграл офигенно. И я тоже играл хорошо, просто в одном моменте не так агрессивно сыграл, в другом, когда побежал, чуть-чуть подвернул ногу и не успел так быстро вернуться.
Но все розыгрыши были длинные, поэтому здесь мало про что можно сказать, что как-то я не так сделал.
В чем Янник хорош? Во всем хорош. Сейчас он один из лучших теннисистов в мире, и он набирает обороты. И у нас получился очень хороший матч. Было очень много шансов, брейк-пойнтов. Просто так сложилось сегодня. В итоге он играл лучше и заслужил победу», – рассказал Рублев корреспонденту Sports.ru Максиму Янчевскому.
10 из 10 – статистика поражений Рублева в 1/4 финала «Больших шлемов». На Australian Open проиграл Синнеру
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Синнер ушел бы совершенно в другую стихию, в которой не был ни на этом турнире, ни на других (у него очень мало длительных матчей на ТБШ). Он бы мог не удержать этот уровень. Собственно, мы в этом убедимся в матче с Нолле, где наверняка будет 4-5 сетов. И где наверняка Синнер проиграет.
Такой светлый человек Рублик! Нужно быть немного злее в корте и всё получится!
в четвертьфинале в любом случае достанется один из четверых объективно сильнейших в мире
правда аудио он выпускает через несколько часов после текстовой на спортсе. тут типа эксклюзив
Как мог - так и боролся.
Важно, что он отдал всего себя.
Я в таком матче лажанулся бы еще похлеще - какое у меня есть право его упрекать?
Укороченные толком не бьёт, а если и бьёт то ужасно
К сетке не выходит
Резаных тоже можно добавить побольше
В его игре мало разнообразия