Фриц четвертый раз в карьере вышел в финал в Истбурне. На его счету три титула

Пятая ракетка мира Тэйлор Фриц стал финалистом турнира ATP 250 в Истбурне.

Он обыграл Алехандро Давидовича-Фокина 6:3, 3:6, 6:1.

Американец четвертый раз вышел в финал в Истбурне (на его счету три титула). В целом это будет 18-й финал в карьере Фрица (всего у него девять титулов).

Теперь американский №1 сыграет с Дженсоном Бруксби .