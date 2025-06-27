Фриц четвертый раз в карьере вышел в финал в Истбурне. На его счету три титула
Пятая ракетка мира Тэйлор Фриц стал финалистом турнира ATP 250 в Истбурне.
Он обыграл Алехандро Давидовича-Фокина 6:3, 3:6, 6:1.
Американец четвертый раз вышел в финал в Истбурне (на его счету три титула). В целом это будет 18-й финал в карьере Фрица (всего у него девять титулов).
Теперь американский №1 сыграет с Дженсоном Бруксби.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
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