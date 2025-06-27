Бруксби второй раз в сезоне вышел в финал ATP и вплотную приблизился к возвращению в топ-100
149-я ракетка мира Дженсон Бруксби вышел в финал турнира ATP 250 в Истбурне.
Он обыграл Юго Эмбера 6:7(7), 6:4, 6:4.
Бруксби, попавший в сетку как лаки-лузер, второй раз в сезоне вышел в финал – в Хьюстоне он обыграл Фрэнсиса Тиафу. Всего это будет пятый финал в его карьере.
За счет этого результата американец поднимется на 101-ю строчку. В случае победы он станет 94-м.
За титул и возвращение в топ-100 Бруксби сыграет с трехкратным чемпионом Тэйлором Фрицем или Алехандро Давидовичем-Фокина.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
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