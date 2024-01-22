17-летний юниор Беркета выполнил самую быструю подачу Australian Open – 233 км/ч

Теги видео Australian Open ATP Бен Шелтон Теннис

17-летний поляк Томаш Беркета во втором круге юниорского Australian Open подал со скоростью 233 км/ч.

На данный момент это самая быстрая подача на турнире.

Очко выиграл его соперник Энцо Кольманн де Фрейтас из Бразилии. Матч закончился в пользу Беркеты – 7:6(1), 3:6, 6:2.

В мужской сетке быстрее всех подал Бен Шелтон – 231 км/ч в третьем круге.

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13 комментариев
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тут примечательно что соперник не только принял, но еще и выиграл очко
+17
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+17
Еще один польский падаван.
+13
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+13
Официальный сайт говорит

Men’s Singles Fastest Serve Speed

Zhizhen Zhang 235 km/h

Ben Shelton 231 km/h

Hubert Hurkacz 226 km/h

🤔
+3
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+3
Ответ Nottingham Forest
тут примечательно что соперник не только принял, но еще и выиграл очко
На евроспорте уже обсуждали эту ситуацию. Виландер сказал, что спидометр подкрутили.
+3
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+3
Никому не "звонил" потом?
+2
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+2
Измельчали нынче падаваны. Никаких тебе 240-250 без Изнера, Карловича, Грота..
+1
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Трансформер, не меньше
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Это чтоб потом не удивлялись, зачем АТР утяжеляет мячи и замедляет быстрые покрытия.
А патамушта гладиолус.
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и проиграл очко, ни о чем
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Сила есть, точности никакой. Косая подача 170 км/ч в линию гораздо эффективнее будет.
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Ответ Марадона курильщика
На евроспорте уже обсуждали эту ситуацию. Виландер сказал, что спидометр подкрутили.
да, непохоже на 233 да и паренек вроде невысокий для такой подачи, рычага ему едва ли хватит так жахнуть
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Ответ Serge Vendino
Измельчали нынче падаваны. Никаких тебе 240-250 без Изнера, Карловича, Грота..
корт видимо не тот, Бенчик на ЮС Опен 240 подал два раза за один гейм
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