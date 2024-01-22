17-летний юниор Беркета выполнил самую быструю подачу Australian Open – 233 км/ч

17-летний поляк Томаш Беркета во втором круге юниорского Australian Open подал со скоростью 233 км/ч.

На данный момент это самая быстрая подача на турнире.

Очко выиграл его соперник Энцо Кольманн де Фрейтас из Бразилии. Матч закончился в пользу Беркеты – 7:6(1), 3:6, 6:2.

В мужской сетке быстрее всех подал Бен Шелтон – 231 км/ч в третьем круге.

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