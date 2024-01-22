17-летний юниор Беркета выполнил самую быструю подачу Australian Open – 233 км/ч
17-летний поляк Томаш Беркета во втором круге юниорского Australian Open подал со скоростью 233 км/ч.
На данный момент это самая быстрая подача на турнире.
Очко выиграл его соперник Энцо Кольманн де Фрейтас из Бразилии. Матч закончился в пользу Беркеты – 7:6(1), 3:6, 6:2.
В мужской сетке быстрее всех подал Бен Шелтон – 231 км/ч в третьем круге.
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Men’s Singles Fastest Serve Speed
Zhizhen Zhang 235 km/h
Ben Shelton 231 km/h
Hubert Hurkacz 226 km/h
🤔
А патамушта гладиолус.