19-летняя Гауфф: «Смотрю на девочек, которые сейчас прорываются в 16-17 лет – и они кажутся такими молодыми. А я такой старой»

Коко Гауфф рассказала, забывает ли когда-нибудь, что ей всего 19 лет.

Американка в 15 лет перешла во взрослый тур, а в прошлом году выиграла US Open.

«Я знаю, что скоро перестану быть тинейджером, но мне кажется, что за последние четыре года я прожила столько жизней в туре. Чувствую себя старше 19.

Я смотрю на других девочек в туре, которые сейчас прерываются в 16-17 лет – и они кажутся такими молодыми. А я такой старой. Хотя я знаю, что не такая и старая.

Но да, я часто забываю, сколько мне лет».

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