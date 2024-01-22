19-летняя Гауфф: «Смотрю на девочек, которые сейчас прорываются в 16-17 лет – и они кажутся такими молодыми. А я такой старой»

Теги WTA Коко Гауфф Теннис

Коко Гауфф рассказала, забывает ли когда-нибудь, что ей всего 19 лет.

Американка в 15 лет перешла во взрослый тур, а в прошлом году выиграла US Open.

«Я знаю, что скоро перестану быть тинейджером, но мне кажется, что за последние четыре года я прожила столько жизней в туре. Чувствую себя старше 19.

Я смотрю на других девочек в туре, которые сейчас прерываются в 16-17 лет – и они кажутся такими молодыми. А я такой старой. Хотя я знаю, что не такая и старая.

Но да, я часто забываю, сколько мне лет».

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6 комментариев
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Коко правда так давно в туре..И как то ее победа на ЮСО прошла незамеченной.
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энцо Коко родной дед гауфф коко
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Ответ Роман Миловидов
Беды с башкой уже в 19 лет...Что будет в 25?
Коко... рин!
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