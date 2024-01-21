Кецманович — Алькарас: прогноз на матч Australian Open 2024

Сербского теннисиста Миомира Кецмановича в четвертом круге Открытого чемпионата Австралии по теннису ждет непростое испытание в матче со второй ракеткой мира испанцем Карлосом Алькарасом. Матч состоится 22 января на центральном корте турнира Rod Laver Arena и начнется не ранее 11:00 по московскому времени.

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Australian Open: Миомир Кецманович — Карлос Алькарас прямая трансляция матча 22.01.2024

Миомир Кецманович

Перед каждым теннисистом из Сербии есть живой пример в лице Новака Джоковича. Многие берут в руки ракетку из-за желания походить на него. Вслед за Новаком в стране выросло неплохое поколение теннисистов, правда уровня своего кумира никто из них еще не достиг. Пытается к нему приблизиться Миомир Кецманович. Он еще в 2017 году смог выиграть свой первый турнир серии ITF в американском Санрайзе. Затем в первый и единственный раз стал обладателем титула на турнире АТР. В 2019 году Миомир смог дойти до второго круга Открытого чемпионата США, по итогам года попал в топ-60 рейтинга и продолжал прогрессировать. Правда, прогресс с тех пор сильно замедлился. Лучшим годом в его карьере стал 2022, когда он смог закончить сезон в числе тридцати сильнейших теннисистов.

Сейчас он вновь опустился в конец шестого десятка, но на турнира Australian Open 2024 представляет серьезную силу. Выход в четвертый круг это высшее его достижение на мэйджорах, причем делает он это второй раз и в обоих случаях в Мельбурне. Просто Кецмановичу не было ни в одном из матчей. В перовм круге он в четырех сетах переиграл японца Есуки Ватануки, затем пошли пятисетовики. Сначала в матче против немецкого теннисиста Яна-Леннарда Штруффа, где сначала были «качели», а затем чемпионский тай-брейк. Пять партий пришлось играть и в матче с американцем Томми Полом, но тут решающую партию серб выиграл под ноль.

Карлос Алькарас

Испанец вторая ракетка мира, обладатель двух титулов на турнирах Большого шлема. В 2022 году он выиграл Открытый чемпионат Австралии, а в минувшем сезоне Уимблдон. Играл он и в полуфинале Roland Garros, где уступил Новаку Джоковичу. Но при всем этом в Мельбурне у него пока успехов нет. Точнее, есть нынешний выход в четвертый круг турнира. Поэтому пока нет никаких почестей в виде поединков на центральном корте в праймовое время. Алькарас «путешествует» со стадиона на стадион. Сейчас он сыграет на Rod Laver Arena, но все равно не последним заходом. Впрочем, для него это все пока не важно. Главное, одного за другим он привычно обыгрывает своих соперников.

В первом круге Карлос играл с опытным французский теннисистом Ришаром Гаске. Тот оказал серьезное сопротивление в первом сете, где Алькарас выиграл на тай-брейке, но затем из Ришара будто выпустили пар, и он смог взять только три гейма. Вторым соперником испанца стал Лоренцо Сонего и заставил вторую ракетку играть на полную мощь. Дважды теннисистам пришлось играть тай-брейк, но Алькарас подтвердил свой статус и выиграл в четырех партиях. Предыдущий матч пришлось играть, пожалуй, с самым легким соперником из трех китайцем Шаном Цзюньчэном. Произошло знаменательное событие. Впервые Карлос вышел на матч турнира Большого шлема против оппонента, который младше его по возрасту. Однако после двух подряд 6 : 1, в начале третьей партии китайский теннисист снялся с турнира.

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Личные встречи

Ранее соперники встречались всего один раз, и произошло это около двух лет назад на турнире в Майами. Тогда в четвертьфинале завязалась упорная борьба с двумя тай-брейками, где испанец оказался сильнее.

31.03.2022. Миомир Кецманович 1 : 2 Карлос Алькарас

Прогноз

Миомир Кецманович находится в неплохой форме, но в двух последних матчах он провел более семи часов на корте, причем пришлось отыгрывать матчболы, что в поединке с Яном-Леннардом Штруффом, что против Томми Пола. Нагрузка очень серьезная. При это Карлос Алькарас, напротив, по сути отдыхает уже четыре дня. Матч с Шаном Цзюньчэном можно назвать разминочным, не корте испанец провел немногим более получаса. Наверняка это может сказаться. Миомир вполне способен выиграть один сет у второй ракетки мира, но затяжной поединок не в его пользу. Тут совершенно другой уровень, чем у соперников, которые были ранее.

За три поединка, точнее за два полноценных, Карлос Алькарас на вое подаче допустил только шесть брейк-пойнтов и пять из них отыграл. Тут на его подаче у Миомира шансов будет немного. Сербу нужно надеяться на свою, но как, если Карлос и принимает агрессивно. В общем, даже победа в одном сете будет для Кецмановича успехом. Winline предлагает на его победу коэффициент 15,46, на победу испанца коэффициент 1,01.

Расписание Australian Open 2024

Результаты Australian Open 2024