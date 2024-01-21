Australian Open: Миомир Кецманович — Карлос Алькарас прямая трансляция матча 22.01.2024

В матче четвертого круга Открытого чемпионата Австралии сербский теннисист Миомир Кецманович встретится со второй ракеткой мира испанцем Карлосом Алькарасом. Для обоих спортсменов четвертый круг Australian Open пока высшее достижение на турнире. Кто-то пройдет дальше. Матч состоится 22 января и начнется не ранее 11:00 по московскому времени.

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Кецманович — Алькарас: прогноз на матч Australian Open 2024

Теннисисты будут играть на центральном стадионе Rod Laver Arena. Прямую видеотрансляцию поединка болельщики смогут посмотреть на сайте Sports.ru.

Сложно сказать, какой у Миомира Кецмановича потолок в плане мастерства. Одно время казалось, что он начал прогрессировать и скоро может пойти если не по стопам Новака Джоковича, то стабильно быть в числе двадцати сильнейших теннисистов мира. В этом плане успешный для него был 2022 год, когда он вошел в топ-30. Но в прошлом сезоне результаты вновь стали хуже, и он опустился во вторую половину первой сотни. Australian Open пока самый успешный для серба турнир Большого шлема. В том самом 2022 году он уже выходил в Мельбурне во вторую неделю и сейчас повторил тот успех. Однако пройти дальше будет чрезвычайно сложно. Во-первых, Миомир сыграл два подряд пятисетовика и провел на корте более семи с половиной часов, во-вторых, впереди Карлос Алькарас.

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Тем временем Карлос Алькарас пока не показал всего своего мастерства и мощи. В первом круге он играл с Ришаром Гаске, в стартовой партии привыкал к корту и атмосфере, соперники довели дело до тай-брейка, но затем Карлос быстро закончил всю эту историю, позволив выиграть французу только три гейма. Чуть сложнее пришлось в поединке против итальянца Лоренцо Сонего. Тут соперник оказал серьезное сопротивление и даже взял верх в одном сете. Дважды в матче пришлось играть тай-брейки, но вторая ракетка мира все равно переломил ход борьбы в свою пользу. В третьем круге у Карлоса была тренировка в боевых условиях. Ему противостоял китаец Шан Цзюньчэн. Первые два сета закончились со счетом 6 : 1, а затем соперник снялся.

Ранее теннисисты встречались всего один раз. Поединок проходил на харде в рамках турнира в Майами в 2022 году. В трех сетах сильнее оказался Алькарас. Сейчас он безоговорочный фаворит поединка. Winline предлагает на его победу коэффициент 1,01, успех Кецмановича оценивается коэффициентом 15,46.

Расписание Australian Open 2024

Результаты Australian Open 2024