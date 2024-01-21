Фриц о победе над Циципасом: «В последних трех геймах был почти как в трансе. Точно знал, какой удар сделать, как правильно пробить»

Тэйлор Фриц поделился впечатлениями после победы над Стефаносом Циципасом.

Он обыграл грека в четвертом круге Australian Open (7:5, 5:7, 6:3, 6:3) и вышел на .

– Я очень рад. Я очень хорошо играл от начала до конца. Особенно я рад тому, как закончил матч. В последних трех геймах я был весь в игре, почти как в трансе. Здорово себя чувствовал. Мне кажется, я точно знал, какой удар сделать, как правильно пробить.

Это здорово. Давно такого не испытывал, и это придает мне уверенности.

– От начала и до конца вы играли на очень, очень высоком уровне. Казалось, что вы максимально сосредоточены. Вы знаете, почему иногда так происходит? Вы ощутили это на разминке или еще утром?

– Я хорошо играл весь матч. Как только узнал, что следующий матч со , подумал, что мне комфортно играть против соперника с его игровым стилем.

Мне кажется, большая часть моего плана на игру заключалась в том, чтобы использовать свои сильные стороны, свои лучшие удары и применять то, что мне нравится делать.

Перед матчем я был очень расслаблен и уверен в себе, не нервничал, не волновался, как бывает и как, наверное, было перед всеми остальными матчами (улыбается).

Да, у меня было чувство, что я хорошо сыграю. В последних геймах я был максимально сосредоточен, бил по мячу, и казалось, что я не могу ошибиться, что знаю, как правильно пробить. Хотел бы я знать, как всегда быть в этом состоянии.

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