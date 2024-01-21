Фриц о победе над Циципасом: «В последних трех геймах был почти как в трансе. Точно знал, какой удар сделать, как правильно пробить»

Теги Новак Джокович Australian Open ATP Тэйлор Фриц Стефанос Циципас Теннис

Тэйлор Фриц поделился впечатлениями после победы над Стефаносом Циципасом.

Он обыграл грека в четвертом круге Australian Open (7:5, 5:7, 6:3, 6:3) и вышел на Новака Джоковича.

– Я очень рад. Я очень хорошо играл от начала до конца. Особенно я рад тому, как закончил матч. В последних трех геймах я был весь в игре, почти как в трансе. Здорово себя чувствовал. Мне кажется, я точно знал, какой удар сделать, как правильно пробить.

Это здорово. Давно такого не испытывал, и это придает мне уверенности.

– От начала и до конца вы играли на очень, очень высоком уровне. Казалось, что вы максимально сосредоточены. Вы знаете, почему иногда так происходит? Вы ощутили это на разминке или еще утром?

– Я хорошо играл весь матч. Как только узнал, что следующий матч со Стефом, подумал, что мне комфортно играть против соперника с его игровым стилем.

Мне кажется, большая часть моего плана на игру заключалась в том, чтобы использовать свои сильные стороны, свои лучшие удары и применять то, что мне нравится делать.

Перед матчем я был очень расслаблен и уверен в себе, не нервничал, не волновался, как бывает и как, наверное, было перед всеми остальными матчами (улыбается).

Да, у меня было чувство, что я хорошо сыграю. В последних геймах я был максимально сосредоточен, бил по мячу, и казалось, что я не могу ошибиться, что знаю, как правильно пробить. Хотел бы я знать, как всегда быть в этом состоянии.

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3 комментария
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Действительно, Фриц сыграл красиво и уверенно. От предстоящего матча с Джоковичем жду ничего кроме хорошего тенниса.
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Причем тут Арына?
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