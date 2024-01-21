Фриц о том, что Джокович уверен в себе перед их очным матчем: «Если бы я обыграл кого-то восемь раз подряд, я бы тоже был в себе уверен»

Тэйлор Фриц высказался о четвертьфинале Australian Open против Новака Джоковича.

Матч состоится во вторник, в личке серб ведет 8:0.

– Новак Джокович на пресс-конференции сказал, что условия здесь – быстрый корт и медленные мячи – вам подходят больше. Однако он уточнил, что если ему удастся сыграть на своем уровне, то он не сомневается в своей победе. Что вы по этому поводу думаете?

– Если бы я обыграл кого-то восемь раз подряд, я бы тоже был в себе уверен. Я не могу его за это винить.

Думаю, условия здесь подходят мне больше, чем, возможно, на US Open или в Цинциннати. Если честно, единственный приличный матч, который я сыграл против него в последнее время, был в Турине в конце 2022-го. Тогда я подавал на второй сет. Матч был довольно равным. Потом во всех наших встречах я выглядел довольно плохо.

Думаю, сейчас я смогу предложить гораздо больше, чем в последних матчах. Надеюсь, я смогу сыграть так же, как сегодня.

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