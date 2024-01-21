Фриц о том, что Джокович уверен в себе перед их очным матчем: «Если бы я обыграл кого-то восемь раз подряд, я бы тоже был в себе уверен»
Тэйлор Фриц высказался о четвертьфинале Australian Open против Новака Джоковича.
Матч состоится во вторник, в личке серб ведет 8:0.
– Новак Джокович на пресс-конференции сказал, что условия здесь – быстрый корт и медленные мячи – вам подходят больше. Однако он уточнил, что если ему удастся сыграть на своем уровне, то он не сомневается в своей победе. Что вы по этому поводу думаете?
– Если бы я обыграл кого-то восемь раз подряд, я бы тоже был в себе уверен. Я не могу его за это винить.
Думаю, условия здесь подходят мне больше, чем, возможно, на US Open или в Цинциннати. Если честно, единственный приличный матч, который я сыграл против него в последнее время, был в Турине в конце 2022-го. Тогда я подавал на второй сет. Матч был довольно равным. Потом во всех наших встречах я выглядел довольно плохо.
Думаю, сейчас я смогу предложить гораздо больше, чем в последних матчах. Надеюсь, я смогу сыграть так же, как сегодня.
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И на корте всегда невозмутим.
Сложно представить, что у Тейлора могут быть хейтеры))
А что касается, Энди…
У него величайший бойцовский характер, один из самых сильных, что я видел в спорте. То, как он после такой тяжелой травмы пытается вернуться - вызывает огромное уважение и можно только за это снять шляпу. 99% плюнули бы и закончили после такой травмы и операции. Железный во всех смыслах. Но я думаю, он уже сам понимает, что результатов больше не будет, и играет чисто ради своего удовольствия, потому что живет теннисом. Поэтому какие-то его спортивные результаты комментировать глупо. И перспективы
И да, Джокович же не с Энди будет играть. Почему тогда я не могу о сербе хоть что-то хорошее сказать? И заметь, не в плане игры, я много раз говорил, что Джокович не мой игрок, мне не очень нравится его игра. Но характер и результаты вызывают уважение и я не собираюсь его хейтить как некоторые
Ничего поймёшь когда вырастишь)