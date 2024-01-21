Фриц о том, что Джокович уверен в себе перед их очным матчем: «Если бы я обыграл кого-то восемь раз подряд, я бы тоже был в себе уверен»

Теги Новак Джокович Australian Open ATP Тэйлор Фриц Теннис

Тэйлор Фриц высказался о четвертьфинале Australian Open против Новака Джоковича.

Матч состоится во вторник, в личке серб ведет 8:0.

– Новак Джокович на пресс-конференции сказал, что условия здесь – быстрый корт и медленные мячи – вам подходят больше. Однако он уточнил, что если ему удастся сыграть на своем уровне, то он не сомневается в своей победе. Что вы по этому поводу думаете?

– Если бы я обыграл кого-то восемь раз подряд, я бы тоже был в себе уверен. Я не могу его за это винить.

Думаю, условия здесь подходят мне больше, чем, возможно, на US Open или в Цинциннати. Если честно, единственный приличный матч, который я сыграл против него в последнее время, был в Турине в конце 2022-го. Тогда я подавал на второй сет. Матч был довольно равным. Потом во всех наших встречах я выглядел довольно плохо. 

Думаю, сейчас я смогу предложить гораздо больше, чем в последних матчах. Надеюсь, я смогу сыграть так же, как сегодня.

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31 комментарий
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Ответ Skip
Лучше без ожиданий от себя какой-либо сверх игры против Джока - лучше расслабиться и получить удовольствие )
ага, как Маннарино сегодня!
+20
0
+20
Ответ Nottingham Forest
Комментарий скрыт
С тех пор, как ему вручили карточку постоянного клиента
+17
0
+17
Ответ Nottingham Forest
Комментарий скрыт
И в чем неуважение Джоковича?
+18
-6
+12
Фриц четко сказал
+11
-1
+10
Ответ Nottingham Forest
Комментарий скрыт
Ну для тебя может здорово) только за всех говорить не надо)
+10
-1
+9
Ответ Syndycate
Жаль этого добряка)
Точно! Фриц - один из самых позитивных в Туре
И на корте всегда невозмутим.
Сложно представить, что у Тейлора могут быть хейтеры))
+8
0
+8
С Маннарино не прокатило,теперь главные фаны серба будут с детства за Фритца😁
+10
-3
+7
Жаль этого добряка)
+6
-2
+4
Ответ Иван Дичковский
Комментарий скрыт
Если они безобидные, то зачем его защищать?
А что касается, Энди…
У него величайший бойцовский характер, один из самых сильных, что я видел в спорте. То, как он после такой тяжелой травмы пытается вернуться - вызывает огромное уважение и можно только за это снять шляпу. 99% плюнули бы и закончили после такой травмы и операции. Железный во всех смыслах. Но я думаю, он уже сам понимает, что результатов больше не будет, и играет чисто ради своего удовольствия, потому что живет теннисом. Поэтому какие-то его спортивные результаты комментировать глупо. И перспективы
И да, Джокович же не с Энди будет играть. Почему тогда я не могу о сербе хоть что-то хорошее сказать? И заметь, не в плане игры, я много раз говорил, что Джокович не мой игрок, мне не очень нравится его игра. Но характер и результаты вызывают уважение и я не собираюсь его хейтить как некоторые
+5
-1
+4
Лучше без ожиданий от себя какой-либо сверх игры против Джока - лучше расслабиться и получить удовольствие )
+3
0
+3
Ответ Nottingham Forest
Комментарий скрыт
Если бы игрок за которого ты болеешь сказал бы такое ты бы восхищался таким настроем а если это сказал Джокович то все это оскорбление 🙄какие же все таки не острые "джоко-любители"
+4
-1
+3
Ответ Йенс Мустерманн
Комментарий скрыт
Оххх опять пишешь на ветках про руне. Корректный ты наш 🤗
+4
-1
+3
Ответ Nottingham Forest
Комментарий скрыт
https://pbs.twimg.com/media/GEYacchaIAA2cNe?format=png&name=small . Вот что реально он сказал
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Ответ Йенс Мустерманн
Если разговор шёл о твоих постах, при чём тогда тут мои сообщения в ветках, посвящённых другим теннисистам? Не понимаю логику табора, прости, может объяснишь? ))
Понятно)))
Ничего поймёшь когда вырастишь)
+2
0
+2
Ответ Йенс Мустерманн
Когда я говорил, что только на его ветках пишу? Табор сам себе что-то нафантазировал, сам придумал, сам поверил 🤣
Так ты на меня наехал почему я пишу на ветках про руне если Джокович даже не играл в тот день. Короткое у тебя память.))
+2
0
+2
Ответ Godare88
ага, как Маннарино сегодня!
😂😂😂
+2
0
+2
Фриц к сожалению отлетит максимум в 4-х. А так будет просто три сета.
+1
0
+1
Ответ S.Graf
Точно! Фриц - один из самых позитивных в Туре И на корте всегда невозмутим. Сложно представить, что у Тейлора могут быть хейтеры))
И все же, они есть. Мнк от тоже нравится, но его многие хейтят за победу над травмированным Рафой на ИУ +из - за его девушки,
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Ответ Йенс Мустерманн
Нет, не пойму, так как я и табор находимся на разных уровнях восприятия и развития. Но даже несмотря на то, что возвышаюсь в этом отношении над этим сообществом, всё равно данную логику из альтернативной вселенной мне не понять и сомневаюсь, что мне это удастся )
Комментарий удален модератором
Фриц серьезно настроен. Готов к победе над Императором.
+2
-2
0
Ответ Nottingham Forest
Комментарий скрыт
"Не сомневаюсь в победе" и Новак вероятно не говорил, гляну специально пресс-конференцию
+1
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