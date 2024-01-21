Хачанов о матче с Синнером: «У нас были розыгрыши как в пинг-понге – слева били наотмашь кроссами, потом по линии»

Карен Хачанов прокомментировал поражение от Янника Синнера на Australian Open.

Он уступил в четвертом круге 4:6, 5:7, 3:6.

– В чем сила Синнера?

– Я бы сказал, что он очень универсальный игрок. Он очень хорош на задней линии, хорошо скользит, быстро двигается. Меня удивляет, как он подъезжает на растяжке – так же, как Новак – справа и слева ко многим мячам. Это очень тяжело делать, но у него получается, хотя он тоже достаточно высокий теннисист.

Еще отмечу тот момент, что он играет в вариативный теннис. Он [хорош] и в атаке, и в защите, ходит к сетке. У него очень много вещей в арсенале. Так что он играет вариативно и поддавливает с разных сторон.

– В интервью на корте он сказал, что у вас похожие стили игры. И игра иногда напоминала пинг-понг. Согласен с ним?

– Да-да, так и есть. У нас реально были розыгрыши как в пинг-понге – слева били наотмашь кроссами, потом [переводили] по линии. В принципе, план на игру и задача была в том, чтобы самому брать инициативу и развивать атаки. Но понятно, что не всегда получается, потому что у него такая же задача. Мы в этом плане по стилю реально похожие игроки. И получалось так, что кто первый старался доминировать в розыгрышах, тот и вел игру. Но, понятное дело, не все так просто – ты не будешь весь матч пробивать наотмашь. Ты должен искать возможности – где-то открыть корт, где-то сыграть на опережение, где-то по восходящему, где-то к сетке выйти.

Так что стили и игра реально похожие – и матч был зрелищный. Я вообще считаю, что мы оба провели хороший матч. Именно игрой доволен, но понятное дело, недоволен результатом. В важные моменты хотелось бы сыграть получше. В принципе с такими мыслями буду работать дальше, чтобы стремиться улучшить показатели и обыгрывать таких игроков, как он, – приводит слова Хачанова корреспондент Sports.ru Максим Янчевский.

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