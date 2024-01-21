Синнер о том, как сохраняет спокойствие на корте: «Считаю, что нужно играть с чем-то вроде покерфейса»

Янник Синнер рассказал, как сохраняет спокойствие в матчах.

Сегодня итальянец обыграл Карена Хачанова в четвертом круге Australian Open – 6:4, 7:5, 6:3.

– Внутри себя вы такой же спокойный, каким выглядите?

– Нет (смех).

Обычно я стараюсь сохранять внешнее спокойствие. Но внутри столько эмоций и чувств. Особенно когда ты такой: «Думаю, я хорошо провел этот розыгрыш, но уступил». Иногда это действует на нервы. Но нужно играть с чем-то вроде покерфейса. У меня он не особо получается, но ничего страшного (смеется).

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