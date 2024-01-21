Синнер о том, как сохраняет спокойствие на корте: «Считаю, что нужно играть с чем-то вроде покерфейса»

Теги Australian Open ATP Карен Хачанов Янник Синнер Теннис

Янник Синнер рассказал, как сохраняет спокойствие в матчах.

Сегодня итальянец обыграл Карена Хачанова в четвертом круге Australian Open – 6:4, 7:5, 6:3.

– Внутри себя вы такой же спокойный, каким выглядите?

– Нет (смех).

Обычно я стараюсь сохранять внешнее спокойствие. Но внутри столько эмоций и чувств. Особенно когда ты такой: «Думаю, я хорошо провел этот розыгрыш, но уступил». Иногда это действует на нервы. Но нужно играть с чем-то вроде покерфейса. У меня он не особо получается, но ничего страшного (смеется).

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе, где мы разыгрываем призы с Australian Open

3 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Молодец рыжий, очень уверенно проводит турнир, посмотрим как будет играть против равных из десятки)))
+7
-1
+6
у Янника отличный покерфейс 😁🤌🏻
+3
0
+3
"Российский теннис" в одном матче: первый же Синнер - каток, и вася едет домой после всех "подвигов" с несеянными.
+1
-1
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий