Australian Open: Аманда Анисимова — Арина Соболенко прямая трансляция матча 21.01.2024

В четвертом круге Открытого чемпионата Австралии по теннису болельщиков ждет противостояние вернувшейся после длительного перерыва в тур американки Аманды Анисимовой и чемпионки Australian Open прошлого года Арины Соболенко из Беларуси. Матч состоится 21 января, начало не ранее 05:00 по московскому времени.

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Анисимова — Соболенко: прогноз на матч Australian Open 2024

Соперницы будут играть на втором по значимости корте турнира Margaret Court Arena вторым заходом. Прямую видеотрансляцию матча теннисисток болельщики смогут посмотреть на сайте Sports.ru.

Многие наверняка помнят, сколько комплиментов раздавалось в адрес Аманды Анисимовой в 2019 году, когда она смогла выйти в полуфинал Roland Garros. Тогда ее начали сравнивать с Марией Шараповой не только из-за внешности, но и манерой поведения на корте. Тем не менее Шарапова выиграла свой турнир Большого шлема, а вот Аманда, по видимому, не справилась с психологическим давлением. Время шло, а больших побед не было, не считая некоторых успехов в челленджерах, да двух побед на турнирах WTA. Тот успех на Roland Garros так и остался ее лучшим достижением на несколько лет вперед. В результате в прошлом году Аманда взяла перерыв и теперь выступает после длительной паузы. Пока успешно и весьма убедительно.

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Арина Соболенко тоже, порой, испытывает психологические проблемы. Если начинает ошибаться, то этот ком ошибок растет как снежный, что приводит к поражениям на пустом месте. Уже давно все говорят, что если бы не эти проблемы, то мы бы видели теннисистку, которая годами не подпускала бы никого к первой строчке и регулярно побеждала на турнирах Большого шлема. Но, увы, победа к Соболенко пока одна, но очень важная. Сейчас она пытается повторить прошлогодний успех. За три матча она отдала своим соперницам только шесть геймов. Но это факт может и настораживать. Когда все так легко дается, то жди подвоха. По крайней мере, в карьере Арины не раз такое случалось.

Помешать может как раз Аманда. Сейчас на нее результат абсолютно не давит. В прошлом году она вылетела уже в первом круге, и сейчас набрала рейтинговые очки. Букмекеры справедливо отдают преимущество второй ракетке мира. Winline предлагает на ее победу коэффициент 1,18, успех Анисимовой оценивается коэффициентом 4,88.

Расписание Australian Open 2024

Результаты Australian Open 2024