Анисимова — Соболенко: прогноз на матч Australian Open 2024

Вторая ракетка мира и действующая чемпионка Открытого чемпионата Австралии по теннису Арина Соболенко из Беларуси стремится защитить свой титул и в четвертом круге встретится с американкой Амандой Анисимовой. Матч состоится 21 января на Margaret Court Arena, начало не ранее 05:00 по московскому времени.

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Australian Open: Аманда Анисимова — Арина Соболенко прямая трансляция матча 21.01.2024

Аманда Анисимова

Аманда относится к молодому поколению американских теннисисток, многим из которых прочат большое будущее. На высоком уровне Анисимова заиграла довольно рано и уже несколько лет назад к ней начали приходить первые успехи. Она выиграла два турнира WTA, один челленджер, в 2019 году поднялась в тридцатку сильнейших теннисисток мирового рейтинга, причем на тот момент ей было 18 лет. С разной степенью успеха американка продержалась на этом уровне до 2022 года. В 2019 году Аманда сыграла в полуфинале Roland Garros, еще полтора года назад выходила в четвертьфинал Уимблдона. На Australian Open она уже два раза доходила до четвертого круга и вот сейчас третий подобный успех.

При этом практически весь 2023 года она вынуждена была пропустить из-за психологической усталости и в рейтинге опустилась в пятую сотню. С этого сезона приходится начинать все сначала. Стартовала она с турнира в Брисбене, где дошла до второго круга и уступила Мари Бузковой из Чехии, взяв всего один гейм. На Australian Open она попала как спортсменка с защищенным рейтингом и стала демонстрировать отличную игру. Психологические проблемы точно остались позади. В первом круге она без труда справилась с россиянкой Людмилой Самсоновой в двух сетах. Во втором также легко выиграла у Нади Подорошки из Аргентины, а в третьем чуть дольше провела времени на корте в матче и испанкой Паулой Бадосой.

Арина Соболенко

Вторая ракетка мира начинала сезон тоже в Брисбене, но с Амандой Анисимовой не пересеклась, зато выиграла у ее обидчицы Дарьи Касаткиной в двух сетах. Вообще на этом турнире на пути к финалу Арина отдала соперницам всего пятнадцать геймов в четырех матчах, при этом в двух случаях выписала по баранке. Тем удивительнее был финал против Елены Рыбакиной, в котором уже Соболенко получила баранку от казахстанской теннисистки. Вообще противостояние Соболенко и Рыбакиной становится уже классикой. В прошлом сезоне они встречались в решающих поединках несколько раз и с переменным успехом. Затем Арина приехала в Мельбурн в качестве действующей победительницы турнира, где ей нужно защищать рейтинговые очки

Защиту она начала так, что стала попросту сметать своих соперниц с корта. Все это напоминало старт турнира в Брисбене. В первом поединке ей противостояла Элла Зайдель из Германии, которой удалось выиграть один гейм, на матч белорусская теннисистка затратила около часа. Бренда Фрухвиртова из Чехии продержалась чуть дольше, она смогла взять у Арины пять геймов. Но настоящий разгром случился в матче третьего круга, когда Соболенко выписала сразу две баранки Лесе Цуренко из Украины. Матч продолжался 55 минут, и это первый такой результат Арины на турнирах WTA. Теперь, главное, не повторить результат финала в Брисбене. В трех матчах отдано всего шесть геймов, но мы помним, что не всегда Арина может справляться с собой.

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Личные встречи

С одной стороны, счет личных встреч теннисисток настораживает. Аманда ведет со счетом 4 – 1. С другой, все ее победы состоялись еще до того, как Соболенко вышла на сегодняшний уровень. Причем на харде соперницы сыграли в одном единственном матче как раз в Мельбурне. В 2019 году Аманда в третьем круге выиграла легко в двух сетах. Представляем все результаты поединков соперниц по сетам.

13.05.2022. Аманда Анисимова 1 : 2 Арина Соболенко

28.04.2022. Аманда Анисимова 2 : 1 Арина Соболенко

07.04.2022. Аманда Анисимова 2 : 1 Арина Соболенко

13.05.2019. Аманда Анисимова 2 : 0 Арина Соболенко

18.01.2019. Аманда Анисимова 2 : 0 Арина Соболенко

Прогноз

Арина наверняка помнит о неудачах прошлых лет в матчах против американки и попытается сократить разрыв в счете личных поединков. Но, по признанию, Аманды, ей удалось хорошо отдохнуть и, если она покажет свой лучший теннис, то мы можем стать свидетелями очередной сенсации, которых и без того на турнире полно. В любом случае, как бы ни хороша сейчас была на корте Анисимова, вторая ракетка мира может проиграть только самой себе.

Букмекеры отдают преимущество белорусской теннисистке. Winline предлагает на ее победу коэффициент 1,18. Шансы американки оцениваются чуть ниже — 4,88. Уже идут разговоры о том, ждать очередного разгрома от Соболенко или нет. Представляется, что сейчас его не случится. В своих матчах Аманда выглядела очень уверенно, а соперницы у нее были довольно высокого уровня.

Расписание Australian Open 2024

Результаты Australian Open 2024