Азаренко о том, хочет ли написать автобиографию: «Рано пока говорить. Меня много кто просит, говорят, что мне это обязательно нужно сделать»

Виктория Азаренко не исключает, что однажды решит написать автобиографию.

– Сегодня интервью на корте у вас брала Андреа Петкович, Осака выпустила биографию. Вам было бы интересно написать свою книгу по завершении карьеры или, скажем, попробовать себя в роли комментатора?

– По поводу книги рано пока говорить. Меня много кто просит, говорят, что мне это обязательно нужно сделать. Я думаю, что мне нужно будет уложиться в три книги про мою жизненную историю. Но может быть. Никогда не говори никогда. Если мне захочется в какой-то момент это сделать, почему бы и нет.

По поводу комментирования матчей – особо не вижу себя в этой роли. Но в плане задавания вопросов на интервью, может быть, – передает слова Азаренко корреспондент Sports.ru Максим Янчевский.

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