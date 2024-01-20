Боржес впервые вышел во вторую неделю ТБШ и сыграет с Медведевым

Теги Australian Open ATP Григор Димитров Нуну Боржес Теннис

69-я ракетка мира Нуну Боржес в третьем круге Australian Open обыграл Григора Димитрова – 6:7(3), 6:4, 6:2, 7:6(6).

26-летний португалец впервые обыграл теннисиста топ-20 и теперь дебютирует в топ-50.

Боржес впервые добрался до второй недели турнира «Большого шлема» – ранее его лучшим результатом был второй круг US Open-2022 и «Ролан Гаррос»-2023.

В 1/8 финала он поборется с Даниилом Медведевым.

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9 комментариев
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Молодец амиго..но дальше конечная
+20
-2
+18
Ответ Эльвин Гульмалиев
у медведя до полуфинала всё красиво
Пан Хуркач может доставить неприятности
+10
-2
+8
Надо поквитаться за друга кума Грыню
Успеха Дане!
+10
-3
+7
Обыграть Димитрова, который счас в форме, - такой парень может быть опасен...
+7
0
+7
Ответ sined2000
Пан Хуркач может доставить неприятности
Вчера так же про Димитрова писали
+6
0
+6
у медведя до полуфинала всё красиво
+5
-1
+4
с 5-2 вернулся, а в тае затащил с 6-5 на чужой подаче - переломный момент в карьере всё еще молодого борхеса - а вдруг? хотя казалось, что физически сдал в 4м когда летел 5-2
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поляк всегда опасен это дерево на такое простое
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