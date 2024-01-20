Боржес впервые вышел во вторую неделю ТБШ и сыграет с Медведевым

69-я ракетка мира Нуну Боржес в третьем круге Australian Open обыграл Григора Димитрова – 6:7(3), 6:4, 6:2, 7:6(6).

26-летний португалец впервые обыграл теннисиста топ-20 и теперь дебютирует в топ-50.

Боржес впервые добрался до второй недели турнира «Большого шлема» – ранее его лучшим результатом был второй круг US Open-2022 и «Ролан Гаррос»-2023.

В 1/8 финала он поборется с Даниилом Медведевым.

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе, где мы разыгрываем призы с Australian Open