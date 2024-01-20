Азаренко о проблеме ночных матчей на Australian Open: «Турнир стартовал в воскресенье, но это абсолютно ничего не изменило»

Виктория Азаренко прокомментировала проблемы с расписанием на Australian Open.

– Вика, позвольте вернуться на два дня назад, когда вы вышли на корт в 22:55, а Медведев доиграл в 4 утра. Должны ли Australian Open и US Open изменить что-то, чтобы избежать подобных ситуаций, и каким вы видите это решение?

– Должны. Я говорю про это уже не знаю сколько времени. Хотя бы смогли поменять правила на турнирах WTA и АТР. Все равно было очень тяжело, потому что АТР не до конца приняла наши рекомендации. Но все равно прогресс в этом плане. Будет хоть какая-то структура организации расписания, потому что был полный хаос в прошлом году.

Вопрос про расписание – более многогранный, потому что матчи становятся длиннее. Поэтому сложно ответить, изменит ли что-то [внедрение четкой структуры]. Может быть, улучшит, но не искоренит ту проблему, которая у нас есть. Долгие матчи играются, и составлять расписание все сложнее. На турнирах, где три сета, можно поставить [вечерние] матчи вместо 7:30 в 6:30. В пятисетовом формате намного сложнее все это устраивать.

Нужно задавать вопросы, как мы сможем на самом деле улучшить расписание для всех. Потому что я не думаю, что фанатам тоже хочется сидеть до трех часов ночи. Australian Open попытался начать турнир в воскресенье, чтобы было меньше матчей на два стартовых дня. Но это абсолютно ничего не изменило.

Мне кажется, медиа задают неправильные вопросы, спрашивают у организаторов, что улучшилось на Australian Open. Почему не спрашивают про старт в воскресенье, какие нюансы были включены в это решение? Вопросы мало кто задает, потом начинаются вопросы к игрокам – вы считаете, хорошо это или плохо. Вопросы нужно задавать другие и не только игрокам, – приводит слова Азаренко корреспондент Sports.ru Максим Янчевский.

Медведев капризничал, орал, кидал ракетку – но ушел с 0:2 по сетам. В 3:40 утра

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