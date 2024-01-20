Блинкова о вылете с Australian Open: «Обидно даже не то, что проиграла, а что так быстро с 4:1 – как будто я сдалась, хотя старалась себя мотивировать»

Теги Australian Open WTA Анна Блинкова Теннис

Анна Блинкова подвела итоги выступления на Australian Open.

В третьем круге она уступила Жасмин Паолини 6:7(1), 4:6.

– Как бы в начале сезона восприняла, если бы сказали, что будешь в третьем круге Australian Open?

– Я провела хорошую предсезонную подготовку, прибавила физически. В Окленде и Хобарте дважды проиграла в первом круге, но я играла хорошо. Это были поражения в равных матчах, и мои соперницы играли на очень высоком уровне. Я верила, что все возможно, но для меня это хороший результат. Я впервые в третьем круге на Australian Open, до этого [доходила до этой стадии] только на «Ролан Гаррос» и «Уимблдоне».

Сегодня обидно даже не то, что проиграла, а что так быстро с 4:1 – как будто я сдалась, хотя старалась себя мотивировать, заставлять играть. Но в последних геймах все валилось из рук, как камень. Но чувствую, что мой уровень игры улучшается, я прогрессирую и остаюсь мотивированной, настроена оптимистично и буду продолжать работать в том же направлении, – приводит слова Блинковой корреспондент Sports.ru Максим Янчевский.

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7 комментариев
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Сказалась накопившаяся усталость после того сумасшедшего матча. На заключительные геймы пороху уже не хватило. Но переживать не стоит, выступление успешное, а матч с Рыбакиной один из лучших за всю историю женского тенниса.
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Ответ romancureman
вот согласен. толку от таких сенсаций ноль. и даже не потому, что я фан Рыбакиной. а просто что толку. как Марожан в Риме с Алькарасом. я вот люблю, когда топы друг с другом рубятся
Может, хватит уже позориться, фанаты Рыбакиной? Это спорт, Аня победила в честной игре, в драматической "рубке". А вы тут ноете в коментах - зачем она, дескать, это сделала. Просто лютое позорище.
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Не могла что-ли позавчера все по аутам раскидать? Сегодня не было бы разочарования!
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Ни себе ни Рыбам. В общем, все было предсказуемо, увы.
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В последних двух своих подачах Аня налепила столько глупых ошибок. Сама отдала все. Итальянка ведь ничего не сделала. Обидно.
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Ответ Dym86
Не могла что-ли позавчера все по аутам раскидать? Сегодня не было бы разочарования!
Пересмотри - помогает. Мне помогло.
https://www.youtube.com/watch?v=caUxqWsMEvU&ab_channel=PRSSVV
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0
Ответ Dym86
Не могла что-ли позавчера все по аутам раскидать? Сегодня не было бы разочарования!
вот согласен. толку от таких сенсаций ноль. и даже не потому, что я фан Рыбакиной. а просто что толку. как Марожан в Риме с Алькарасом. я вот люблю, когда топы друг с другом рубятся
+1
-1
0
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