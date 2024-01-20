Блинкова о вылете с Australian Open: «Обидно даже не то, что проиграла, а что так быстро с 4:1 – как будто я сдалась, хотя старалась себя мотивировать»

Анна Блинкова подвела итоги выступления на Australian Open.

В третьем круге она уступила Жасмин Паолини 6:7(1), 4:6.

– Как бы в начале сезона восприняла, если бы сказали, что будешь в третьем круге Australian Open?

– Я провела хорошую предсезонную подготовку, прибавила физически. В Окленде и Хобарте дважды проиграла в первом круге, но я играла хорошо. Это были поражения в равных матчах, и мои соперницы играли на очень высоком уровне. Я верила, что все возможно, но для меня это хороший результат. Я впервые в третьем круге на Australian Open, до этого [доходила до этой стадии] только на «Ролан Гаррос» и «Уимблдоне».

Сегодня обидно даже не то, что проиграла, а что так быстро с 4:1 – как будто я сдалась, хотя старалась себя мотивировать, заставлять играть. Но в последних геймах все валилось из рук, как камень. Но чувствую, что мой уровень игры улучшается, я прогрессирую и остаюсь мотивированной, настроена оптимистично и буду продолжать работать в том же направлении, – приводит слова Блинковой корреспондент Sports.ru Максим Янчевский.

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