Блинкова о том, чему ее научило поражение от Паолини: «Что не нужно читать сообщения и разговаривать с людьми во время турнира»

Анна Блинкова прокомментировала поражение от Жасмин Паолини на Australian Open.

Она уступила в третьем круге 6:7(1), 4:6.

– Аня, обидное поражение. Вижу, что плакала…

– Было такое, куда ж без этого (улыбается).

– Что произошло? Повела 4:1 во втором сете и потом только три очка в общей сложности выиграла.

– Меня как будто выключило. Начало матча было сумасшедшим, в первом сете обе показывали нереальный теннис, на нереальных скоростях. Я играла на максимуме возможностей: била со всей силы, бегала повсюду, пыталась держать мяч в корте. Во втором сете повела 4:1, вроде она начала ошибаться, а я доминировать. Потом у меня начали сыпаться ошибки, меня как будто уже не было на корте. Мне кажется, меня накрыло морально из-за того, что предыдущий матч был тяжелый, очень эмоциональный. Начало этого матча было таким же. Я говорила себе: «Тащи, держись, играй в корт», но у меня абсолютно ничего не шло. Я не понимала, что происходит, и в конце концов уже не могла ни одного мяча положить в корт. У меня начало все лететь перед глазами, как будто поезд проезжал мимо, а я не могла его уже остановить. В следующий раз буду умнее.

– Опыт сегодняшнего матча после выдающейся победы чему тебя научит? Как преодолевать такие моменты, когда турнир еще продолжается?

– Не читать сообщений и не разговаривать с людьми. После второго круга мне пришло миллиард сообщений. Все меня поздравляли, и даже сегодня утром меня все еще поздравляли. Для меня это было слишком много. Я старалась ответить на все добрые сообщения. В следующий раз я не буду вообще телефон открывать, пока турнир не закончится, потому что это слишком тяжело.

У меня было ощущение, что я должна теперь хорошо играть, появились какие-то ожидания, но нельзя. Каждый матч – новая жизнь, новая история, и надо понимать, что я никому ничего не должна и надо больше [быть] в своем углу, с командой. Теперь понимаю, почему топ-игроки ходят всегда со своей командой, не отвечают на сообщения и их не просматривают, – приводит слова Блинковой корреспондент Sports.ru Максим Янчевский.

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