Блинкова о том, чему ее научило поражение от Паолини: «Что не нужно читать сообщения и разговаривать с людьми во время турнира»

Теги Australian Open WTA Анна Блинкова Жасмин Паолини Теннис

Анна Блинкова прокомментировала поражение от Жасмин Паолини на Australian Open.

Она уступила в третьем круге 6:7(1), 4:6.

– Аня, обидное поражение. Вижу, что плакала…

– Было такое, куда ж без этого (улыбается).

– Что произошло? Повела 4:1 во втором сете и потом только три очка в общей сложности выиграла.

– Меня как будто выключило. Начало матча было сумасшедшим, в первом сете обе показывали нереальный теннис, на нереальных скоростях. Я играла на максимуме возможностей: била со всей силы, бегала повсюду, пыталась держать мяч в корте. Во втором сете повела 4:1, вроде она начала ошибаться, а я доминировать. Потом у меня начали сыпаться ошибки, меня как будто уже не было на корте. Мне кажется, меня накрыло морально из-за того, что предыдущий матч был тяжелый, очень эмоциональный. Начало этого матча было таким же. Я говорила себе: «Тащи, держись, играй в корт», но у меня абсолютно ничего не шло. Я не понимала, что происходит, и в конце концов уже не могла ни одного мяча положить в корт. У меня начало все лететь перед глазами, как будто поезд проезжал мимо, а я не могла его уже остановить. В следующий раз буду умнее.

– Опыт сегодняшнего матча после выдающейся победы чему тебя научит? Как преодолевать такие моменты, когда турнир еще продолжается?

– Не читать сообщений и не разговаривать с людьми. После второго круга мне пришло миллиард сообщений. Все меня поздравляли, и даже сегодня утром меня все еще поздравляли. Для меня это было слишком много. Я старалась ответить на все добрые сообщения. В следующий раз я не буду вообще телефон открывать, пока турнир не закончится, потому что это слишком тяжело.

У меня было ощущение, что я должна теперь хорошо играть, появились какие-то ожидания, но нельзя. Каждый матч – новая жизнь, новая история, и надо понимать, что я никому ничего не должна и надо больше [быть] в своем углу, с командой. Теперь понимаю, почему топ-игроки ходят всегда со своей командой, не отвечают на сообщения и их не просматривают, – приводит слова Блинковой корреспондент Sports.ru Максим Янчевский.

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10 комментариев
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Это практически всегда случается у многих после сумасшедших побед. Эмоции зашкаливают, внутри все бурлит, а на следующей игре ты уже пустой. С этим надо не только переспать, а пережить и суметь обуздать в себе радость от того, что вдруг стал сильнее, круче. Тут нужны советы психолога о том, как сохранить спокойствие. Радоваться наполную надо уже после турнира. Ибо это всегда чревато. Учиться мыслить, как Джокович, а не только играть, как он.
+19
-3
+16
В любом случае такой опыт за такое небольшое время.
+6
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+5
Ответ Листок яблони
Можно сделать так: разделить весь турнир на 7 частей (потому что всего максимум 7 игр, если не учитывать квалификацию), и брать испытывать эмоции пропорционально номеру матча. 1+2+3+4+5+6+7=28. Поэтому после первого матча нужно испытать 1/28 от всего запаса эмоций на турнир, потом 2/28 и так далее. Нельзя весь запас эмоций расходовать после второй игры.
Такая теория сработает только для кино, но забавно)
+5
-2
+3
Ответ Джульетта Джульетта
Это практически всегда случается у многих после сумасшедших побед. Эмоции зашкаливают, внутри все бурлит, а на следующей игре ты уже пустой. С этим надо не только переспать, а пережить и суметь обуздать в себе радость от того, что вдруг стал сильнее, круче. Тут нужны советы психолога о том, как сохранить спокойствие. Радоваться наполную надо уже после турнира. Ибо это всегда чревато. Учиться мыслить, как Джокович, а не только играть, как он.
В подобные моменты всегда вспоминаю российскую сборную по хоккею на ОИ 2006, когда обыграли Канаду в четвертьфинале. Тогда тоже было куча эмоций и эйфория, как будто уже золото выиграли. А через день влетели финнам 0:4 и поехали домой. Видно было даже по игрокам, что они уже выдохлись и без огня в глазах играют после победы над Канадой
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Анна, удачи на следующих турнирах, мы за тебя болеем.
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Даже не трубы, а медные трубочки - они такие
Да-да
Успехов Ане!
+1
0
+1
Поэтому редко сразу берут титул. Радукану должна Барти проставиться
+1
0
+1
Ответ Джульетта Джульетта
Это практически всегда случается у многих после сумасшедших побед. Эмоции зашкаливают, внутри все бурлит, а на следующей игре ты уже пустой. С этим надо не только переспать, а пережить и суметь обуздать в себе радость от того, что вдруг стал сильнее, круче. Тут нужны советы психолога о том, как сохранить спокойствие. Радоваться наполную надо уже после турнира. Ибо это всегда чревато. Учиться мыслить, как Джокович, а не только играть, как он.
Можно сделать так: разделить весь турнир на 7 частей (потому что всего максимум 7 игр, если не учитывать квалификацию), и брать испытывать эмоции пропорционально номеру матча. 1+2+3+4+5+6+7=28. Поэтому после первого матча нужно испытать 1/28 от всего запаса эмоций на турнир, потом 2/28 и так далее. Нельзя весь запас эмоций расходовать после второй игры.
+3
-2
+1
Смотрел весь матч,и считаю,что Паолини играла на голову сильней!Бегает она хорошо и удар у нее сильный!А при счете 4:1,то Аня просто выиграла ее подачу!Там все было ясно уже после тая 1:7! Конечно, 22:20,это эмоций на год вперед!Успехов Анне!
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