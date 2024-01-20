Паолини обыграла Блинкову и впервые вышла во вторую неделю ТБШ

31-я ракетка мира Жасмин Паолини обыграла в третьем круге Australian Open – 7:6(1), 6:4. Во втором сете она отыгралась с 1:4.

Паолини впервые в карьере вышла во вторую неделю турнира «Большого шлема».

28-летняя итальянка 17-й раз выступает в основной сетке ТБШ. Дальше она сыграет с .

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