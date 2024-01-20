Паолини обыграла Блинкову и впервые вышла во вторую неделю ТБШ

Теги Australian Open WTA Анна Калинская Анна Блинкова Жасмин Паолини Теннис

31-я ракетка мира Жасмин Паолини обыграла Анну Блинкову в третьем круге Australian Open – 7:6(1), 6:4. Во втором сете она отыгралась с 1:4.

Паолини впервые в карьере вышла во вторую неделю турнира «Большого шлема».

28-летняя итальянка 17-й раз выступает в основной сетке ТБШ. Дальше она сыграет с Анной Калинской.

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11 комментариев
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Писал вчера после матча Рыбакина-Блинкова, что шансов далеко пройти у Ани немного. Она играла классно , выплеснула все ( и даже больше ) , но это был ее матч жизни( на сегодня) , а не реальный уровень
И поэтому мне жаль , что не Рыбка прошла дальше . Она провела средний для себя матч и шансы на успех на турнире были ..
Очередная история когда андердог выбивает фаворита и потом вылетает
+14
0
+14
Ответ Сычёв Олег
Думал что на кураже выиграет! Но нет! Очень жаль!!
читалось поражение
+15
-1
+14
Рыьакина помогла Паолини сделать первый пропыв на шлеме (
+14
-2
+12
Так и думал, что проиграет)))
+5
-1
+4
Думал что на кураже выиграет! Но нет! Очень жаль!!
+3
-2
+1
поражение обидное, но похоже все силы и эмоции были оставлены в прошлом матче! всё равно турнир можно занести в актив! надеюсь Анна в следующем матче отомстит!
+4
-3
+1
Будет очень тяжело Ане с итальянской,прошлую встречу она вчистую проиграла в Портороже...
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После тай брейка с Рыбакиной сил не хватило. Сражалась достойно, Блинковой АО в плюс!
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Блинкова последние свои подачи так глупо проиграла...(( Сама все отдала.
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Очень и очень жаль. Понравилась мне игра Блинковой. Перегорела.
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Жаль,с абсолютно средней итальянкой,у которой уже 17й шлем и только первый четвертый круг,обидно
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