Калинская о том, поверила бы до Australian Open, что дойдет до 1/8: «Наверное, да. Но нужно много работать»

Анна Калинская прокомментировала выход в 1/8 финала Australian Open.

Она в трех сетах победила Слоун Стивенс и впервые дошла до второй недели «Большого шлема».

– Если бы пару недель назад я тебе сказала, что ты выйдешь в четвертый круг Ausytralian Open, ты бы мне поверила?

– Наверное, да. Но нужно много работать. Я очень рада, что вышла в четвертый круг, – сказала теннисистка.

Также Калинская рассказала, над чем работала в межсезонье, чтобы так начать сезон.

«Хороший вопрос. Мы отработали больше деталей. И на таком уровне очень важно оставаться сосредоточенной в ключевые моменты. Так что мы сосредотачивались на деталях».

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