Калинская о том, поверила бы до Australian Open, что дойдет до 1/8: «Наверное, да. Но нужно много работать»
Анна Калинская прокомментировала выход в 1/8 финала Australian Open.
Она в трех сетах победила Слоун Стивенс и впервые дошла до второй недели «Большого шлема».
– Если бы пару недель назад я тебе сказала, что ты выйдешь в четвертый круг Ausytralian Open, ты бы мне поверила?
– Наверное, да. Но нужно много работать. Я очень рада, что вышла в четвертый круг, – сказала теннисистка.
Также Калинская рассказала, над чем работала в межсезонье, чтобы так начать сезон.
«Хороший вопрос. Мы отработали больше деталей. И на таком уровне очень важно оставаться сосредоточенной в ключевые моменты. Так что мы сосредотачивались на деталях».
Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе, где мы разыгрываем призы с Australian Open