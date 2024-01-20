Калинская о том, поверила бы до Australian Open, что дойдет до 1/8: «Наверное, да. Но нужно много работать»

Теги Australian Open WTA Анна Калинская Теннис

Анна Калинская прокомментировала выход в 1/8 финала Australian Open.

Она в трех сетах победила Слоун Стивенс и впервые дошла до второй недели «Большого шлема».

– Если бы пару недель назад я тебе сказала, что ты выйдешь в четвертый круг Ausytralian Open, ты бы мне поверила?

– Наверное, да. Но нужно много работать. Я очень рада, что вышла в четвертый круг, – сказала теннисистка.

Также Калинская рассказала, над чем работала в межсезонье, чтобы так начать сезон.

«Хороший вопрос. Мы отработали больше деталей. И на таком уровне очень важно оставаться сосредоточенной в ключевые моменты. Так что мы сосредотачивались на деталях».

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3 комментария
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Ответ Vishenka90
Чтобы не сглазить, я отказался смотреть окончание матча Калинской (начиная со счёта 4-4 в третьем сете), так как каждый раз, когда я переключался на этот матч, она проигрывала важный розыгрыш. Сработало..
Ну блин, если бы не ты, то точно проиграла бы!
+15
0
+15
Чтобы не сглазить, я отказался смотреть окончание матча Калинской (начиная со счёта 4-4 в третьем сете), так как каждый раз, когда я переключался на этот матч, она проигрывала важный розыгрыш. Сработало..
+12
-1
+11
Анна, с победой! Очень рады за тебя.
+1
0
+1
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