Калинская впервые вышла во вторую неделю турнира «Большого шлема»

Теги Australian Open WTA Анна Калинская Теннис

Анна Калинская обыграла Слоун Стивенс в третьем круге Australian Open – 6:7(8), 6:1, 6:4. В третьем сете она отыграла брейк.

25-летняя Калинская впервые в карьере вышла во вторую неделю турнира «Большого шлема». Она 14-й раз играет в основной сетке.

Дальше она встретится с Анной Блинковой или Жасмин Паолини.

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16 комментариев
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Ответ "Зенит-Газпром"
Комментарий удален пользователем
По правилам русского языка- 40-15 по выигранным и по проигранным очкам)) учите русский язык сначала , прежде чем делать замечания нелепые
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+11
Калина, браво.
46-15 по виннерсам и анфорсам это что-то на уровне пиковой Иги.
шикарный матч, Слонику тоже респект огромный.
один из немногих матчей ВТА-тура, который было приятно смотреть от начала до конца.
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Аня, с победой, очень рады за тебя!
Наши девушки, очень радуют, спасибо.
Болеем за вас, очень.
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Жаль не встретится с Рыбакиной - было бы интересно посмотреть
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Аня богиня тенниса
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Абсолютно по делу, что характерно. И матч с Касаткиной в Аделаиде всё же пошёл впрок.))
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Ну наконец-то это свершилось!!!!
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Ответ RoyalSpirit:
Молодец Аня. Выиграла потому, что играла лучше соперницы. Заслуженная победа Жаль только, что упустила 3 матч-бола в первом сете. Могла в двух сетах закрыть Слоника
У меня тоже было 3 матч-болта. Во сне.
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Аня молодец!
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Куколка 🥰🥰🥰 Первый раз увидел желание бороться у нее)) 😆😆😆😆
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Молодец Аня. Выиграла потому, что играла лучше соперницы. Заслуженная победа Жаль только, что упустила 3 матч-бола в первом сете. Могла в двух сетах закрыть Слоника
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Молодец, однозначно! Видно что развивается. Хорошие шансы на полуфинал.
+1
-1
0
Ответ tikhon94
Калина, браво. 46-15 по виннерсам и анфорсам это что-то на уровне пиковой Иги. шикарный матч, Слонику тоже респект огромный. один из немногих матчей ВТА-тура, который было приятно смотреть от начала до конца.
Комментарий удален пользователем
Ответ Skip
Жаль не встретится с Рыбакиной - было бы интересно посмотреть
Их матчи всегда интересны, это да
+1
-1
0
Ответ RoyalSpirit:
Молодец Аня. Выиграла потому, что играла лучше соперницы. Заслуженная победа Жаль только, что упустила 3 матч-бола в первом сете. Могла в двух сетах закрыть Слоника
Сет-болла
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