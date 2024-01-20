Калинская впервые вышла во вторую неделю турнира «Большого шлема»

обыграла в третьем круге Australian Open – 6:7(8), 6:1, 6:4. В третьем сете она отыграла брейк.

25-летняя Калинская впервые в карьере вышла во вторую неделю турнира «Большого шлема». Она 14-й раз играет в основной сетке.

Дальше она встретится с или Жасмин Паолини.

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