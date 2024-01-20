Калинская впервые вышла во вторую неделю турнира «Большого шлема»
Анна Калинская обыграла Слоун Стивенс в третьем круге Australian Open – 6:7(8), 6:1, 6:4. В третьем сете она отыграла брейк.
25-летняя Калинская впервые в карьере вышла во вторую неделю турнира «Большого шлема». Она 14-й раз играет в основной сетке.
Дальше она встретится с Анной Блинковой или Жасмин Паолини.
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46-15 по виннерсам и анфорсам это что-то на уровне пиковой Иги.
шикарный матч, Слонику тоже респект огромный.
один из немногих матчей ВТА-тура, который было приятно смотреть от начала до конца.
Наши девушки, очень радуют, спасибо.
Болеем за вас, очень.