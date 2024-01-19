Australian Open: Томми Пол — Миомир Кецманович прямая трансляция матча 20.01.2024

Сенсация прошлогоднего Открытого чемпионата Австралии по теннису американец Томми Пол в третьем круге Australian Open 2024 встретится с Миомиром Кецмановичем из Сербии. Матч состоится 20 января, начало в 04:00 по московскому времени.

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Поединок теннисистов пройдет на втором по значимости корте турнира Margaret Court Arena. Прямую видеотрансляцию матча соперников болельщики смогут посмотреть на сайте Sports.ru.

На прошлогоднем турнире в Австралии за Томми Полом было очень интересно наблюдать. Он одного за другим проходил довольно сильных оппонентов и, казалось, предела не видно. Но в полуфинале Пол встретился с Новаком Джоковичем, и это была та планка, которую преодолеть оказалось невозможно. Серб выиграл у американца довольно легко в трех сетах. Сейчас Томми занимает 14 место в мировой теннисной иерархии и наверняка не прочь будет повторить тот успех, хотя добраться до полуфинала будет чрезвычайно сложно. В первом круге ему противостоял Грегуар Баррере из Франции, победа далась легко в трех партиях. Во втором раунде пришлось сыграть четыре сета против британца Джека Дрэйпера. Сила соперников с каждым разом увеличивается.

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С Миомиром Кецмановичем простого матча точно не будет. Иногда многие думают, что в туре есть единственный серб, поскольку остальные соотечественники сильно уступают Новаку Джоковичу. Ласло Дьере закончил выступление уже в первом круге, но вот Миомир Кецманович продолжает. Лучшим его достижением на кортах Мельбурн-парка является выход в четвертый круг в 2022 году, в прошлом году он проиграл в первом же матче и сейчас надеется повторить успех позапрошлого года. В первом раунде на этот раз Миомир выиграл у японца Есуки Ватануки в четырех партиях, во втором было длинное противостояние с Яном-Леннардом Штруффом из Германии, которое привело к пятому сету, а там и к чемпионскому тай-брейку, который серб выиграл со счетом 11 : 9.

Ранее соперники играли друг с другом трижды. Две победы на счету Кецмановича, причем выиграл он и в 2022 году как раз на Australian Open во втором круге. Последний поединок в прошлом сезоне остался за Полом, он выиграл в Цинциннати в первом раунде в двух сетах. Сейчас букмекеры отдают предпочтение американцу. Winline предлагает на его победу коэффициент 1,36, успех Кецмановича оценивается коэффициентом 3,19.

Расписание Australian Open 2024

Результаты Australian Open 2024