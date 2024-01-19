Australian Open: Шан Цзюньчэн — Карлос Алькарас прямая трансляция матча 20.01.2024

В матче третьего круга Открытого чемпионата Австралии встретятся два представителя молодого поколения. Правда, если вторая ракетка мира Карлос Алькарас считается одним из фаворитов турнира, то Шан Цзюньчэн из Китая только начинает заявлять о себе на высоком уровне. Матч состоится 20 января, начало не ранее 05:15 по московскому времени.

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Australian Open: Томми Пол — Миомир Кецманович прямая трансляция матча 20.01.2024

Теннисисты будут играть на центральном корте турнира Rod Laver Arena. Прямую видеотрансляцию поединка соперников болельщики смогут посмотреть на сайте Sports.ru.

Шан Цзюньчэну 18 лет, он на два года моложе своего соперника, но если будет двигаться такими темпами, то его ждет хорошее будущее в мировом теннисе. Еще в 2019 году, когда Цзюньчэну было всего 14 лет, он смог выиграть турнир ITF. Через два года он пробился в финал юниорского турнира Roland Garros. В 2022 году китаец стал стабильно выступать на взрослом уровне, пришли и первые победы над более опытными теннисистами. В прошлом сезоне он впервые дебютировал на том же Roland Garros, но дальше второго круга пройти не смог. Сейчас мы наблюдаем за самым большим достижением его карьеры. В первом круге Шан обыграл в пяти сетах американца Маккензи Макдональда, во втором в четырех Сумита Нагала из Индии. Сейчас предстоит встреча со второй ракеткой мира.

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Конечно, сравнивать китайского теннисиста с Карлосом Алькарасом не совсем корректно, он уже в 19 лет побеждал на турнирах Большого шлема. В его коллекции их уже два — US Open и Уимблдон, играл он и в полуфинале Roland Garros в минувшем сезоне. Но при этом в Австралии пока лучшим его достижением является выход в третий круг турнира в 2022 году. Начало прошлого сезона испанец пропустил из-за травмы и теперь стремится пройти в Мельбурне как можно дальше. В первом круге Карлос играл с французом Ришаром Гаске, трудности возникли только в первой партии, где был тай-брейк, — победа Алькараса в трех сетах. Во втором круге итальянец Лоренцо Сонего доставил гораздо больше проблем, но испанец справился в четырех партиях с двумя тай-брейками.

Так получается, что в третьем круге Карлосу достанется самый слабый соперник из всех пока на этом турнире. Нельзя сказать, что Шан Цзюньчэну сильно везло, победа в первом раунде дорогого стоит, но во втором круге с соперником точно повезло. Теперь на контрасте Алькарас, на победу которого Winline предлагает коэффициент 1,01, в Цзюньчэна совсем не верят, коэффициент — 15,13.

Расписание Australian Open 2024

Результаты Australian Open 2024