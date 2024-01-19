Тимофеева о том, что месяц назад проиграла японке из-за пределов топ-800: «Думаю, в женском теннисе не столько дело в игре, сколько в психологии»

Теги Australian Open WTA челленджеры и турниры ITF Мария Тимофеева Теннис

Мария Тимофеева рассказала, почему месяц проиграла на 25-тысячнике в Индии .

Во втором круге она уступила 857-й ракетке мира Хироми Абе (6:2, 3:6, 4:6).

– Месяц назад вы играли на 25-тысячнике и проиграли кому-то из-за пределов топ-800.

– Да.

– Что вы узнали о себе и своей игре за последние восемь матчей? Что вас привело в эту точку?

– Думаю, в женском теннисе не столько дело в игре, сколько в психологии. Если говорить про то поражение в Индии, то я немного отравилась, и условия были не самые лучшие, поверьте мне. Вся атмосфера была не очень. И эта девочка показала свою лучшую игру, поэтому мне было тяжело.

Но ладно, я знаю, что мне над многими вещами нужно работать. Когда я в хорошем ментальном состоянии, то могу здорово играть. Здесь все сложилось воедино. Сейчас провожу одни из лучших недель в жизни.

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1 комментарий
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Скорее в физиологии (хотя психология с ней тесно связана). У женщин значительно слабее и ненадежнее подача чем у мужчин, что делает задачу ее удержать гораздо сложнее, и при это легче сделать брейк. Счет 1-6, 6-1 (как вчера в матче Мирры) практически не встречается в мужском теннисе (исключая травмы и другие недомогания) - а в женском в порядке вещей.
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