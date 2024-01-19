Тимофеева о разговоре с Аванесян: «Перед первым кругом квала сказала Элине, что играю с Астаховой. Она ответила: «Ну, когда я последний с ней играла, я дошла до 1/8 РГ»

Мария Тимофеева рассказала о пророческом разговоре с Элиной Аванесян перед AO.

Сегодня 20-летняя россиянка обыграла 12-ю ракетку мира Беатрис Хаддад Майю и вышла во вторую неделю на дебютном «Большом шлеме». В четвертом круге она сыграет с Мартой Костюк, которая выбила из турнира Аванесян.

– Элина Аванесян подскажет тебе что-то о Марте Костюк? Вообще, уместно спрашивать советы?

– Посмотрим, посмотрим. У нас с Элиной был забавный разговор перед началом турнира. Я [в первом круге квалификации] попала на соотечественницу Дашу Астахову. И я говорю Элине: «Вот я играю с Дашей», и она мне отвечает: «Ну, когда я последний с ней играла, я дошла до четвертого круга «Ролан Гаррос». Я такая: «Ну, ладно, до этого мне еще далеко, но посмотрим, куда я смогу дойти». И вот такое чудо – прошла Дашу Астахову в первом круге [квала] и потом дошла до 1/8 финала [в основе].

Я у нее спрошу, конечно, какие-то советы, но буду отталкиваться от матча, от ситуации, как все пойдет, – рассказала Тимофеева корреспонденту Sports.ru Максиму Янчевскому.

Сказочная Мария Тимофеева – в 1/8 Australian Open. А ее бэкхенд по линии – вообще магия 🪄

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