Тимофеева о состоянии после шести матчей на AO: «Тело уже немножко подустало. Потихоньку сбавляем тренировки, максимум полчаса в день»

Мария Тимофеева оценила свое физическое состояние перед началом второй недели AO.

Сегодня она обыграла 12-ю ракетку мира Беатрис Хаддад Майю и вышла в 1/8 финала на дебютном турнире «Большого шлема».

– Маша, три победы в квалификации, три в основе. Как тело себя чувствует?

– Тело уже немножко подустало, если честно. Очень хорошо, что на «Больших шлемах» есть дни отдыха между матчами. Я теперь понимаю, зачем они нужны (улыбается), потому что, естественно, если идти из квалификации шесть матчей подряд, то я не знаю, в каком состоянии я бы сейчас была. Так хотя бы есть день на восстановление, есть возможность сходить на массаж, сделать какие-то физиопроцедуры, ледяные ванны. Тут все это турнир предоставляет, это замечательно.

И потихоньку тоже сбавляем тренировки, потому что в первые дни мы и час, и полтора играли, когда свободный день был, сейчас полчаса максимум поддерживаем, чтобы не терять чувство, – рассказала Тимофеева корреспонденту Sports.ru Максиму Янчевскому.

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