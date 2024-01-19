Андреева об эмоциях в матче с Парри: «Очень много раз хотела кинуть и сломать ракетку, себя побить. Но решила, что постараюсь сдержаться и думать об игре»

Мирра Андреева оценила свое поведение на корте в третьем круге Australian Open.

Она обыграла Диан Парри – 1:6, 6:1, 7:6(10-5).

– Когда был непростой счет, эмоции захлестывали, были крики. Как оценишь свое поведение на корте, когда все шло не так, как хотелось бы?

– Считаю, что сегодняшний матч помог мне в этом плане. Очень много раз хотела кинуть и сломать ракетку, себя побить – я это люблю делать, – заорать, что-то сказать команде своей. Но я решила, что постараюсь сдержаться и думать об игре. Когда ты пережидаешь гнев, который сидит внутри, через 10-15 секунд он проходит, и ты чувствуешь себя нормально. Были моменты, когда я хотела, как все делают, большой палец показать команде – суперрешение, отлично, зачем я пошла к сетке, молодцы, помогли мне здесь. Но я думаю: они же не виноваты. Я приняла такое решение, сделала какую-то фигню, ошиблась с лета. Думаю, ладно, почему я должна их винить?

Я считаю, что в этом плане я очень сильно продвинулась, потому что я сейчас хорошо контролирую эмоции на корте. Надеюсь, получится это делать весь турнир.

– Ты говорила о том, что любишь смотреть матчи. Что смотрела вчера, как долго и поделись ощущениями от увиденного.

– Я смотрела матч Алькарас – Сонего, когда приехала в обед в отель. Но матч, который мне больше всего понравился, это, конечно, матч Ани с Леной – это что-то нереальное (второй круг Блинковой против Рыбакиной в четверг – Sports.ru). Аня играла здорово, показала хороший теннис против нас в паре и потом сыграла еще лучше в одиночке.

Я просто думаю: офигеть! Смотрела с таким удовольствием, у них обеих были матчболы, то у Ани, то у Лены. Думала: что за ужас, как они играют, я лежу на кровати под одеялом, мне так хорошо, и я нервничаю, а они на корте бегают в 11 часов вечера, как они нервничают, я вообще не представляю. В итоге Аня выиграла, ну просто супер.

И на самом деле этот матч мне тоже помог сегодня выиграть в каком-то плане. Я думала, если они смогли бороться и если Аня так боролась и выиграла 22-20 на тай-брейке, то у меня счет 1:5, я тоже, наверное, могу. И смогла. Даню, уже не смотрела, было поздно, легла спать, – приводит слова Андреевой корреспондент Sports.ru Максим Янчевский.

Мирра Андреева! Спаслась при 1:5, вытащила матчбол – и уже в 1/8 финала!

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