Блинкова о том, что помогло ей выиграть у Рыбакиной: «Если описывать одним словом, то это будет «смелость»

Теги Australian Open WTA Анна Блинкова Елена Рыбакина Теннис

Анна Блинкова рассказала, что помогло ей выиграть в матче против Елены Рыбакиной.

Россиянка отыграла шесть матчболов и победила 22:20 на решающем тай-брейке.

– Что помогло вам дойти до момента, еще до тай-брейка, когда у вас появились матчболы? 

– Если описывать одним словом, то это будет «смелость». Мне потребовалось много смелости. Я шла за победой. Я пыталась найти баланс между агрессией и стабильностью. Мне надо было не торопиться, заставить ее сыграть еще один удар, а потом еще один.

Думаю, во втором сете я немного больше защищалась, поэтому она смогла наступать и заставить меня бегать. Она была в атакующей позиции.

В третьем сете я сказала себе быть более агрессивной, добиваться большего, бить сильнее, заставлять ее больше двигаться. Это потребовало от меня смелости и немного хладнокровия, чтобы оставаться в моменте и играть розыгрыш за розыгрышем вне зависимости от того, что случилось в предыдущем – том, который я проиграла.

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3 комментария
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Это просто проклятие Брисбена)
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+2
зрители каждый раз при каждом матчболе каждой из теннисисток: ну сейчас она не отдаст
и так полчаса
🗿
+1
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+1
зрители каждый раз при каждом матчболе каждой из теннисисток: ну сейчас она не отдаст
и так полчаса
🗿
0
0
0
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