Блинкова о борьбе с перфекционизмом: «Сейчас любой розыгрыш, который я выиграла, это хороший розыгрыш»

Теги Australian Open WTA Анна Блинкова Елена Рыбакина Теннис

Анна Блинкова рассказала, как борется с перфекционизмом.

Россиянка выиграла решающий тай-брейк против Елены Рыбакиной со счетом 22:20 и вышла в третий круг Australian Open.

– Вы говорили о том, насколько дрожали ваши руки и ноги. Это был очень напряженный момент. Теннисисты – перфекционисты, которые всегда ждут от себя очень многого. Как вы работали с ментальным состоянием? В Китае вы говорили, что в прошлом году старались быть добрее по отношению к себе. Помогло ли это сегодня?

– Да, я была перфекционисткой. Всегда оставалась недовольна тем, как сыграла. Например, если брала очко не так, как хотела, не блестящим ударом, то для меня оно было недостаточно хорошим. 

Сейчас любой розыгрыш, который я выиграла, это хороший розыгрыш. Любой удар в корт – это хороший удар. Я говорю себе так каждый раз. Я много работала над тем, чтобы не паниковать, оставаться спокойной, дышать и не расстраиваться после промахов.

Я всегда говорю себе – все ошибаются, это нормально. До тех пор, пока у меня правильные намерения, пока они в том, чтобы бить мяч в корт, это хороший удар. Я просто должна продолжать так делать.

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5 комментариев
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Ответ ivan 07
Анечка ,выработай в себе характер победителя. У тебя все есть для этого. Надо еще над второй подачей поработать. В лучшие годы у Халеп и вторая подача была не берущей. Успехов тебе нашей сокровищнице.
И мы даже знаем теперь, в чем была сила Халеп. Анечка, не будь, как Халеп!
+7
0
+7
какая умница
+3
0
+3
Анечка ,выработай в себе характер победителя. У тебя все есть для этого. Надо еще над второй подачей поработать. В лучшие годы у Халеп и вторая подача была не берущей. Успехов тебе нашей сокровищнице.
+2
-2
0
Ответ Хаскерс
И мы даже знаем теперь, в чем была сила Халеп. Анечка, не будь, как Халеп!
😂
0
0
0
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