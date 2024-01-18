Блинкова о борьбе с перфекционизмом: «Сейчас любой розыгрыш, который я выиграла, это хороший розыгрыш»

Анна Блинкова рассказала, как борется с перфекционизмом.

Россиянка выиграла решающий тай-брейк против Елены Рыбакиной со счетом 22:20 и вышла в третий круг Australian Open.



– Вы говорили о том, насколько дрожали ваши руки и ноги. Это был очень напряженный момент. Теннисисты – перфекционисты, которые всегда ждут от себя очень многого. Как вы работали с ментальным состоянием? В Китае вы говорили, что в прошлом году старались быть добрее по отношению к себе. Помогло ли это сегодня?



– Да, я была перфекционисткой. Всегда оставалась недовольна тем, как сыграла. Например, если брала очко не так, как хотела, не блестящим ударом, то для меня оно было недостаточно хорошим.



Сейчас любой розыгрыш, который я выиграла, это хороший розыгрыш. Любой удар в корт – это хороший удар. Я говорю себе так каждый раз. Я много работала над тем, чтобы не паниковать, оставаться спокойной, дышать и не расстраиваться после промахов.



Я всегда говорю себе – все ошибаются, это нормально. До тех пор, пока у меня правильные намерения, пока они в том, чтобы бить мяч в корт, это хороший удар. Я просто должна продолжать так делать.

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