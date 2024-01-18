Казо после победы над Руне: «Прежде всего хочу извиниться перед датчанами»

Теги Australian Open ATP Артур Казо Хольгер Руне Теннис

Артур Казо рассказал, что помогло ему обыграть Хольгера Руне.

122-я ракетка обыграл датчанина со счетом 7:6(4), 6:4, 4:6, 6:3 и вышел в третий круг Australian Open.

– Мы в Дании немного расстроены тем, насколько вы хорошо сегодня подавали и играли. Как вы готовились к встрече с Хольгером Руне? Вы играли с ним еще по юниорам. Сегодня вы использовали что-то из тех матчей или анализировали только его нынешнюю игру?

– Прежде всего хочу извиниться перед датчанами. Я люблю эту страну. Я люблю ее народ. Так что простите (улыбается).

Я знаю Хольгера много лет. Тогда я не смотрел ни одного его матча. Сейчас Хольгер суперзвезда, и многое поменялось и в наших играх, и в целом. 

Конечно, я смотрю его матчи в туре каждую неделю, так что в курсе, как он играет. Сегодня я был сосредоточен на своей игре, на том, что делаю лучше всего. 

– Вы ждете матчей с вашим датским другом в будущем?

– Да, я надеюсь. Я надеюсь. Мы оба боремся до конца, отлично подготовлены физически. Я надеюсь, что мы еще раз встретимся и это будет хорошее сражение, как сегодня.

– Ваш уровень сегодня был очень высоким. Вы знали, что так можете? 

– Я уже давно знал, что могу играть на таком высоком уровне. Я много работал. Я много работал перед началом сезона. Я играл пятисетовые матчи против Артура Фиса, Павла Котова. Тренировался с Григором Димитровым и еще с Энди Марреем. Да, я видел, что близок к ним, но никогда не мог показать этого по ходу матчей.

Я очень рад, что сегодня доказал всем, что отношусь к этому типу игроков. Но сам давно знал, что могу выдать такую игру.

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12 комментариев
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Медведев, после победы над фином: "Прежде всего, хочу извиниться перед жаворонками"
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Ответ Йенс Мустерманн
Парень настоящий хрусталь, травм просто море было. Если сможет их избежать, или хотя бы пореже получая их, то будет интересно посмотреть на его выступления. Ждём финал RG Руняша - Казо в ближайшие годы. В 2019 они разыграли юниорский финал в Париже )
Так Рунька давний клиент Казули?)))
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Не, сначала перед русскими!
+8
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Посоны не извиняются же...
А еще КАЗАХ
+3
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Лично Йенсычу извинения не передал почему-то, но пока только первый матч на уровне АТП был, времени будет много
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Артуру конечно уважение за трепетное отношение к сопернику,но был честный матч и была честная победа.
Поэтому никаких извинений.
Никаких!
А поблагодарить за борьбу и усилия самое оно.
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Поздравляю Артура с победой.
Показал маменькину сынку, как молча выиграть матч на большие турниры.
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Многие жалуются что "лажа". Про теннис должны снимать люди глубоко знающие игру и современную , и традиции. С "консультациями" невозможно ни сценарий написать, ни фильм снять.
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Ответ Бенедикто
Медведев, после победы над фином: "Прежде всего, хочу извиниться перед жаворонками"
Отличный и тонкий комментарий.Браво!
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Ответ Йенс Мустерманн
Какие они тебе Руньки и Казули? Ну-ка извинись немедленно.
Правильно!!! Один Руняша а другой Коза.
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