Казо после победы над Руне: «Прежде всего хочу извиниться перед датчанами»

Артур Казо рассказал, что помогло ему обыграть Хольгера Руне.

122-я ракетка обыграл датчанина со счетом 7:6(4), 6:4, 4:6, 6:3 и вышел в третий круг Australian Open.

– Мы в Дании немного расстроены тем, насколько вы хорошо сегодня подавали и играли. Как вы готовились к встрече с Хольгером Руне? Вы играли с ним еще по юниорам. Сегодня вы использовали что-то из тех матчей или анализировали только его нынешнюю игру?

– Прежде всего хочу извиниться перед датчанами. Я люблю эту страну. Я люблю ее народ. Так что простите (улыбается).

Я знаю Хольгера много лет. Тогда я не смотрел ни одного его матча. Сейчас Хольгер суперзвезда, и многое поменялось и в наших играх, и в целом.

Конечно, я смотрю его матчи в туре каждую неделю, так что в курсе, как он играет. Сегодня я был сосредоточен на своей игре, на том, что делаю лучше всего.

– Вы ждете матчей с вашим датским другом в будущем?

– Да, я надеюсь. Я надеюсь. Мы оба боремся до конца, отлично подготовлены физически. Я надеюсь, что мы еще раз встретимся и это будет хорошее сражение, как сегодня.

– Ваш уровень сегодня был очень высоким. Вы знали, что так можете?

– Я уже давно знал, что могу играть на таком высоком уровне. Я много работал. Я много работал перед началом сезона. Я играл пятисетовые матчи против Артура Фиса, Павла Котова. Тренировался с Григором Димитровым и еще с Энди Марреем. Да, я видел, что близок к ним, но никогда не мог показать этого по ходу матчей.

Я очень рад, что сегодня доказал всем, что отношусь к этому типу игроков. Но сам давно знал, что могу выдать такую игру.

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