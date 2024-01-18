122-я ракетка мира Казо в матче с Руне впервые обыграл соперника из топ-10

122-я ракетка мира Артур Казо обыграл №8 во втором круге Australian Open – 7:6(4), 6:4, 4:6, 6:3.

21-летний француз второй раз сыграл с соперником из топ-10 и впервые победил.

Также Казо впервые вышел в третий круг «Больших шлемов».

Руне рано выбыл на втором ТБШ подряд: на US Open-2023 он проиграл в первом круге.

Теперь Казо, выступающий в Мельбурне по wild card, поборется с Тэллоном Грикспором.

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