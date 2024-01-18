122-я ракетка мира Казо в матче с Руне впервые обыграл соперника из топ-10

Теги Australian Open ATP Артур Казо Хольгер Руне Теннис

122-я ракетка мира Артур Казо обыграл №8 Хольгера Руне во втором круге Australian Open – 7:6(4), 6:4, 4:6, 6:3.

21-летний француз второй раз сыграл с соперником из топ-10 и впервые победил.

Также Казо впервые вышел в третий круг «Больших шлемов».

Руне рано выбыл на втором ТБШ подряд: на US Open-2023 он проиграл в первом круге.

Теперь Казо, выступающий в Мельбурне по wild card, поборется с Тэллоном Грикспором.

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27 комментариев
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Йенс, не горюй.
Не всем же быть, как Джокович!
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+22
Бедный Йенсыч. Поддержим доходягу
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+16
Ответ Йенс Мустерманн
Комментарий скрыт
чуть-чуть жидкого дал Хольгер 😂
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+12
Руне в очередной и уверен не в последний раз, не оправдал надежд🤷‍♀️‼️
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+8
Вроде как расчистил дорогу Медведеву в полуфинал, но там все же маячит Димитров, причем уже в 4 круге.
+8
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+8
Ответ Дмитрий Маховиков
Вроде как расчистил дорогу Медведеву в полуфинал, но там все же маячит Димитров, причем уже в 4 круге.
Щас ещё финн расчистит дорогу Медведеву, на юг Франции. Этот АО очень нестабильный
+7
0
+7
Ответ Дмитрий Маховиков
Вроде как расчистил дорогу Медведеву в полуфинал, но там все же маячит Димитров, причем уже в 4 круге.
Димитров по мне так изначально опаснее Руне выглядел. Но он ко второй неделе уже месяц в пиковой форме будет есть вероятность что спад пойдет
+6
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Ответ dedpihto59
Руне в очередной и уверен не в последний раз, не оправдал надежд🤷‍♀️‼️
Что значит не оправдал???? Руне выступил выше всяких похвал и рано освободил турнир от своего присутствия))) Вот Алькарас со Зверевым сегодня действительно "не оправдали надежд"))
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Приплыл викинг, но вот только не туда куда хотел...
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С детства за Казо!
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Вот какая каза приключилась!
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Руне: "Чтобы Джокович ушёл, нужно обыграть его не один раз, а делать это постоянно, я постараюсь этого добиться ".
Юноша, не упоминай Императора всуе!
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+3
Ответ Йенс Мустерманн
А на голову Лютика? Это он же там в боксе сидел, Бориска-то сейчас в Германии )
Лютик всего пару недель с ним, но и это зря конечно) лучше бы посолиднее игрока себе нашел
+1
0
+1
Какой позор на голову Беккера...
+1
0
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🤷🏻‍♂️ Как говорят норвежцы - се ля ви мон ами
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Ответ Йенс Мустерманн
Допингированный акробат сегодня не играет, а его фанатики пасутся на чужих ветках больше, чем когда он на корт выходит. 🤣
Ты сам свою характеристику написал
+1
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0
Ответ Йенс Мустерманн
Комментарий скрыт
Опять мечты не сбылись, забудь как страшный сон👍‼️
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Ответ Йенс Мустерманн
Комментарий скрыт
Чувак летит домой а его фантики продолжают курить...
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Ответ sined2000
Димитров по мне так изначально опаснее Руне выглядел. Но он ко второй неделе уже месяц в пиковой форме будет есть вероятность что спад пойдет
Я тоже думаю, что опаснее. Но если пройти Димитрова, то в 1-4 финала будет проходимый соперник.
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Ответ Ярик01
Щас ещё финн расчистит дорогу Медведеву, на юг Франции. Этот АО очень нестабильный
Смотрю. Пока все плохо, но думаю Руусувори не должен Медведева закрыть.
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Ответ Дмитрий Маховиков
Смотрю. Пока все плохо, но думаю Руусувори не должен Медведева закрыть.
Ужас, а я просто шутил, не думая, что так запущено
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