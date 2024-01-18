Блинкова о тай-брейке против Рыбакиной: «Мне удалось победить саму себя – и благодаря этому я победила в конце»

Теги Australian Open WTA Анна Блинкова Теннис

Анна Блинкова прокомментировала победу над Еленой Рыбакиной на Australian Open.

Она выиграла на решающем тай-брейке, который закончился со счетом 22:20. После матча она рассказала корреспонденту Sports.ru Максиму Янчевскому, как она психологически держалась в ключевые моменты.

«Тяжело. Тяжело. Но в голове я говорила себе, что я должна делать в следующем розыгрыше. Какое-то ключевое слово. Например, на приеме – срезать углы, идти вперед на мяч и работать кистью, чтобы прием не улетел в аут.

А подавать было особенно тяжело. Я постоянно говорила себе больше выталкиваться ногами – говорила какие-то тактические вещи.

Но при это повторяла себе: «Надежно, надежно. Надежно и расслабленно». Старалась как можно больше мячей играть в корт и не расстраиваться из-за упущенных матчболов, из-за ошибок. 

Было очень трудно, но я говорила себе, что по-прежнему могу выиграть. Я упустила много возможностей, но говорила, что еще могу выиграть.

Мне удалось победить саму себя – и благодаря этому я победила в конце.

Руки у меня тряслись так, что я не могла попасть – особенно на моих матчболах. У меня в карьере было много трудных матчей, и очень часто разница между победителем и проигравшим – одно-два очка.

Кто-то говорит, что в этом красота тенниса, кто-то – что в этом ужас тенниса. Сегодня мне удалось мне быть сильнее на эти один-два мяча».

16 матчболов, 22:20 на чемпионском тай-брейке. Победа Блинковой над Рыбакиной – это безумие!

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6 комментариев
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Вот это характер.
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Слов нет,Анна,здорово!
Удачи и дальше🤗
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Обычно после таких эпичных побед у игрока не остается эмоций для следующей игры, но я желаю Анюте преодолеть и этот барьер, нарушив традицию, т.б., что соперница по зубам (3:2 в личных и последний матч остался за Аней)
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Блинчик лучшая. Открыла полуфинал - иди.
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