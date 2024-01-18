Ник Кириос: «Думаю, Циципас выиграет Australian Open»

Теги Australian Open ATP Ник Кириос Стефанос Циципас Теннис

Ник Кириос предположил, кто станет чемпионом Australian Open.

«Думаю, Циципас выиграет Australian Open», – твитнул австралиец.

Завтра Циципас поборется в третьем круге с Люкой Ван Аншем.

Цирк Кириоса и Циципаса: ругань, споры о дисквалификации, удары в тело и обвинения в буллинге. А еще – отличный теннис

Кириос + Циципас = 👍. Их броманс – лучшее, что было в теннисе во время американской серии в 2019 году

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20 комментариев
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Троллинговая база от Ника.
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-1
+28
Очень толсто,Ник)))
+11
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+11
Ник поставил на Циципаса за хороший кэф🤣
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Пхахаха
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ехал грека через реку, видит грека греку...
+3
0
+3
А возьмет и выиграет. Вот и посмеемся.
+5
-2
+3
Ответ buxtichka66
Я думаю Бадоса выйграет у женщин! Хаха:(.
Если выиграют Циципас и Бадоса, они точно поженятся, а мы не можем этого допустить :)
+2
0
+2
А я думаю Рублев выиграет
+2
0
+2
Это тонко или толсто?
+2
0
+2
Ответ SaltyRose
Если выиграют Циципас и Бадоса, они точно поженятся, а мы не можем этого допустить :)
не можем!
+1
0
+1
Ответ kyckoba
И какой из Циципасов🤣
И вообще он имел ввиду Бадосу))
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0
+1
Ответ Seventh
Он не сказал в каком году и в каком статусе)
И какой из Циципасов🤣
+2
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+1
Я думаю Бадоса выйграет у женщин! Хаха:(.
+1
0
+1
Он не сказал в каком году и в каком статусе)
+1
0
+1
сарказм уровня чата на спортсе

за такой дизреспект нужно вышвыривать из евроспорта
+5
-4
+1
Скорее Люка))
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+1
😆😆😆😆😆😆😆
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+1
Шутник.
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Ну если сейчас не выиграет то никогда, Джокович не торт, Алькарас тоже, явных фаворитов нет, по мне пока только Де Минор лучший в сезоне
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