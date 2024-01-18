Ник Кириос: «Думаю, Циципас выиграет Australian Open»

Ник Кириос предположил, кто станет чемпионом Australian Open.

«Думаю, Циципас выиграет Australian Open», – твитнул австралиец.

Завтра Циципас поборется в третьем круге с Люкой Ван Аншем.

Цирк Кириоса и Циципаса: ругань, споры о дисквалификации, удары в тело и обвинения в буллинге. А еще – отличный теннис

Кириос + Циципас = 👍. Их броманс – лучшее, что было в теннисе во время американской серии в 2019 году

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