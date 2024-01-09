Циципас о своих словах про «баскетбольный настрой» Кириоса, за которые его обвиняли в расизме: «Я имел в виду, что в теннисе нет традиции трэш-тока»

Стефанос Циципас рассказал, какие у него сейчас отношения с Ником Кириосом.

Циципас критиковал поведение австралийца в их матче на «Уимблдоне»-2022.

«Все круто. Нет никакого напряжения. Он просто другой, и я должен это уважать. Это здорово для спорта. А вот что не очень круто, так это когда соперник пытается помешать тебе во время матча и использует нечестные приемы. Он разговаривает с судьей, с людьми за пределами корта, пока ты пытаешься подать. Ты там не для того, чтобы разговаривать, а для того, чтобы играть. Когда обстановка накаляется, это может выбить из колеи. Думаю, он понимает, что был неправ, и если он признает свои ошибки и мы сыграем честный матч без этих выходок, я готов двигаться дальше».

Также Циципас прокомментировал свои слова, что у Кириоса «необразованный подход к теннису» и его сравнение с баскетболистом. За эту реплику его обвиняли в расизме.

«Конечно, я совершил ошибку, объясняя ситуацию. Я очень уважаю игроков НБА и люблю баскетбол. Из всех видов спорта больше всего мне нравится смотреть именно баскетбол. Наверное, я имел в виду, что в теннисе нет традиции трэш-тока. [Поведение Кириоса] напомнило мне об НБА и о том, как Леброн Джеймс и Кобе Брайант постоянно перекидывались трэш-током. Он пытается привнести все эти баскетбольные фишки в теннис, и в этом нет никакой проблемы. Так что сейчас все хорошо».

Цирк Кириоса и Циципаса: ругань, споры о дисквалификации, удары в тело и обвинения в буллинге. А еще – отличный теннис

Кириос + Циципас = 👍. Их броманс – лучшее, что было в теннисе во время американской серии в 2019 году

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