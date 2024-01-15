Оже-Альяссим о 5-сетовой победе над Тимом: «Я бы еще сильнее обрадовался, если бы это был финал, но это только первый круг»

Феликс Оже-Альяссим прокомментировал победу в пятисетовике с Домиником Тимом.

Матч продолжался 4 часа 59 минут и закончился со счетом 6:3, 7:5, 6:7(5), 5:7, 6:3. Он стал самым длинным в карьере Оже-Альяссима.

«Это безумие... В таких матчах переживаешь все эмоции. Уровень был отличный. Прекрасный матч. Я хорошо начал, но это спорт. Иногда ты оказываешься в отстойной ситуации. Я делал все возможное, и он тоже хорошо играл. Мне пришлось трудно. В конце я не хотел провалиться морально. Не хотел себя разочаровывать. Не хотел жалеть, уходя сегодня с этого корта.

Шум на трибунах был сумасшедший. Спасибо всем. Когда я проиграл третий и четвертый сет, мне было тяжело. Но в такой атмосфере хочется играть. Мы с Домиником провели прекрасный матч. Он нам точно запомнится. Я бы еще сильнее обрадовался, если бы это был финал, но это только первый круг», – сказал канадец в интервью на корте.

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