Оже-Альяссим выиграл шестой пятисетовик и остановил камбэк Тима в первом круге Australian Open

обыграл в первом круге Australian Open – 6:3, 7:5, 6:7(5), 5:7, 6:3. Матч продолжался 4 часа 59 минут и стал самым длинным в карьере Оже-Альяссима.

На тай-брейке третьего сета Тим ушел со счета 2:5.

Оже-Альяссим выиграл шестой пятисетовик в карьере (при трех поражениях).

Теперь канадец поборется с Уго Гренье.

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