Оже-Альяссим выиграл шестой пятисетовик и остановил камбэк Тима в первом круге Australian Open

Теги Australian Open ATP Доминик Тим Феликс Оже-Альяссим Теннис

Феликс Оже-Альяссим обыграл Доминика Тима в первом круге Australian Open – 6:3, 7:5, 6:7(5), 5:7, 6:3. Матч продолжался 4 часа 59 минут и стал самым длинным в карьере Оже-Альяссима.

На тай-брейке третьего сета Тим ушел со счета 2:5.

Оже-Альяссим выиграл шестой пятисетовик в карьере (при трех поражениях).

Теперь канадец поборется с Уго Гренье.

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе, где мы разыгрываем призы с Australian Open

3 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Поздно Доминик заиграл. Первые два сета отдал кучей своих глупых ошибок
+6
0
+6
Эх, ушастик…(
+1
0
+1
Странно почему Тим не попытался перестроиться на двуручный бэкхенд, у него было 1,5 года для этого.
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий