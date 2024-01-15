Оже-Альяссим выиграл шестой пятисетовик и остановил камбэк Тима в первом круге Australian Open
Феликс Оже-Альяссим обыграл Доминика Тима в первом круге Australian Open – 6:3, 7:5, 6:7(5), 5:7, 6:3. Матч продолжался 4 часа 59 минут и стал самым длинным в карьере Оже-Альяссима.
На тай-брейке третьего сета Тим ушел со счета 2:5.
Оже-Альяссим выиграл шестой пятисетовик в карьере (при трех поражениях).
Теперь канадец поборется с Уго Гренье.
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