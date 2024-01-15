Корнеева о победе на «тусовочном корте» AO: «Было немного шумно, но я постаралась не думать о музыке»

Алина Корнеева поделилась впечатлениями от Корта №6.

В этом году вокруг него построили двухэтажный бар на 400 человек.

16-летняя Корнеева победила там Сару Соррибес-Тормо (4:6, 6:3, 6:2).

– Вы играли на Корте №6, он довольно необычный, потому что там есть бар и терраса. Как все прошло? Было шумно? Еще там был диджей. Может, вы слышали известную песню во время матча?

– Когда матч начался, конечно, для меня это было в новинку. Было немного шумно. Но в то же время я очень порадовалась за этих болельщиков, потому что эти австралийские зрители были очень хорошие и такие энергичные. Потом я постаралась не думать о музыке. Просто сосредоточиться на себя. А люди были заряжены энергией, и, мне кажется, это мне очень помогло.

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