Лоренцо Музетти: «Моя цель – войти в топ-10. Мне нужно поддерживать высокий уровень игры, обрести стабильность»

Теги Australian Open ATP Лоренцо Музетти Теннис

28-я ракетка мира Лоренцо Музетти рассказал о своих рейтинговых целях.

В первом круге Australian Open он обыграл Бенжамена Бонзи – 7:6(3), 7:6(4), 4:6, 6:2.

– Вы совершили большой скачок в рейтинге. Как вы думаете, что вам нужно улучшить, чтобы попасть в топ-10?

– Конечно, моя цель – попасть в десятку лучших, поэтому я прикладываю много усилий. С победами приходит уверенность и позитивный настрой. Мне нужно поддерживать высокий уровень игры, обрести стабильность.

Это первое, а второе – прикладывать больше усилий на корте, особенно во время тренировок. Если я смогу это сделать, я стану на шаг ближе к тому, чтобы войти в топ-10.

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1 комментарий
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Парень красавец, теннис интересный, но не топ-10 точно.
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