Лоренцо Музетти: «Моя цель – войти в топ-10. Мне нужно поддерживать высокий уровень игры, обрести стабильность»

28-я ракетка мира Лоренцо Музетти рассказал о своих рейтинговых целях.

В первом круге Australian Open он обыграл Бенжамена Бонзи – 7:6(3), 7:6(4), 4:6, 6:2.

– Вы совершили большой скачок в рейтинге. Как вы думаете, что вам нужно улучшить, чтобы попасть в топ-10?

– Конечно, моя цель – попасть в десятку лучших, поэтому я прикладываю много усилий. С победами приходит уверенность и позитивный настрой. Мне нужно поддерживать высокий уровень игры, обрести стабильность.

Это первое, а второе – прикладывать больше усилий на корте, особенно во время тренировок. Если я смогу это сделать, я стану на шаг ближе к тому, чтобы войти в топ-10.

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе, где мы разыгрываем призы с Australian Open