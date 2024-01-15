16-летняя Мирра Андреева впервые прошла круг на Australian Open

16-летняя Мирра Андреева в первом круге Australian Open обыграла Бернарду Перу со счетом 7:5, 6:2.

Россиянка впервые играет на взрослом Australian Open. В целом она четвертый раз выступает в основной сетке «Большого шлема» – на всех она проходила первый круг.

Во втором круге прошлогодняя финалистка юниорского турнира сыграет с шестой ракеткой мира Онс Жабер.

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