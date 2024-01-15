16-летняя Мирра Андреева впервые прошла круг на Australian Open

Теги Australian Open WTA Бернарда Пера Мирра Андреева Теннис

16-летняя Мирра Андреева в первом круге Australian Open обыграла Бернарду Перу со счетом 7:5, 6:2.

Россиянка впервые играет на взрослом Australian Open. В целом она четвертый раз выступает в основной сетке «Большого шлема» – на всех она проходила первый круг.

Во втором круге прошлогодняя финалистка юниорского турнира сыграет с шестой ракеткой мира Онс Жабер.

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9 комментариев
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Побуксовала немного в первом сете, потом вроде как без особого напряга получилось. Надеюсь, как минимум даст бой в матче с Жабер
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Очень зрелую игру показала, умничка! Но мощи пока не хватает, американка иногда её сильно гоняла.
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2024 кто-то до сих пор считает Онс Жабер топом.
Очень удобная соперница, успехов Мирре!
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Эта девочка еще задаст всем
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Рано вылетит, очень жаль
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Убедительно получилось. Молодцыца.
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Жабер - отличный челлендж.
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Какой там был план на сезон у Мирры? Топ 30 - если не ошибаемся...
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Ответ Guillermo
Рано вылетит, очень жаль
Не обязательно. Мирра пока не вытягивает агрессивную игру от топов, а в комбинацию и сама... могет.)
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