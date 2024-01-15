Свитолина о том, что приехала на Australian Open с дочкой: «Рада, что мы взяли Скай с собой. Когда мы надолго расстаемся, мне тяжело психологически»

Теги Australian Open WTA Элина Свитолина Теннис

Элина Свитолина прокомментировала то, что приехала на Australian Open с дочкой.

– Наоми Осака сказала, что приехала без дочки, а Каролин Возняцки здесь с детьми. А вы взяли с собой ребенка?

– Да-да-да, Скай здесь с нами. Путь из Европы был очень долгим – сначала в Новую Зеландию, теперь сюда.

Я рада, что она здесь со мной. Бывали моменты, когда я ездила без нее – например, на «Уимблдон». На US Open ее тоже не брали. Но сейчас ей уже год и четыре месяца, уже немного легче переносятся долгие полеты.

Но нам было нелегко, потому что она очень сильно заболела за день до вылета, поэтому нам пришлось его отложить. И в таких ситуациях ты уже ставишь на первое место своего ребенка, такая у нас сейчас жизнь.

Но я очень рада, что мы взяли ее с собой. Мы проводим вместе много времени и наслаждаемся этим, тут такая хорошая погода. В Европе холодно, снег идет (улыбается). Так что ей тоже хорошо быть здесь, проводить много времени в парке с моей мамой и с няней. Когда мы надолго расстаемся, мне тяжело психологически.

В этой ситуации есть и плюсы, и минусы, но мне кажется, что на данный момент мы приняли верное решение.

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