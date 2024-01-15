Харри оштрафовали на очко в пятом сете за то, что у него дважды за матч выпал мяч из кармана

Теги Australian Open ATP Николас Харри Флавио Коболли Теннис

Флавио Коболли обыграл Николаса Харри (18) в первом круге Australian Open – 6:4, 3:6, 6:3, 2:6, 7:5.

Для 21-летнего итальянца это первая в карьере победа на турнире «Большого шлема». Также он впервые провел и выиграл пятисетовый матч.

В пятом сете при счете 5:6 30:0 его соперника оштрафовали на очко за то, что у него дважды за матч выпал мяч из кармана. После этого Харри отдал три очка подряд и проиграл матч.

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